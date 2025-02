Apple al lavoro su un iPhone pieghevole: tutte le novità sul futuro dispositivo

Nel mondo della tecnologia, il concept di uno smartphone pieghevole ha catturato l'attenzione di molti, ma finora Apple è stata silenziosa su questo fronte. Dopo il lancio del Galaxy Fold da parte di Samsung nel 2019, molte aziende si sono cimentate nel settore, mentre Apple ha scelto di mantenere un profilo basso. Tuttavia, recenti indiscrezioni rivelano che la casa di Cupertino è impegnata nello sviluppo di diversi dispositivi pieghevoli, tra cui un iPhone pieghevole. Le aspettative sono elevate e il mondo dell'innovazione tecnologica è in attesa della svolta della Mela.

La timeline dell'iPhone pieghevole

Secondo fonti attendibili, l’iPhone pieghevole, indicato al momento come iPhone Fold , potrebbe vedere la luce nella seconda metà del 2026 o all'inizio del 2027. Le ragioni di questo ritardo sarebbero legate al desiderio di Apple di eliminare la piega presente nel centro dello schermo. Questo dettaglio, secondo le informazioni emerse, sarebbe cruciale per differenziare il prodotto da altre soluzioni simili disponibili sul mercato. Si ipotizza che l’iPhone Fold avrà una forma simile a quella del Galaxy Fold, ma verrà progettato con un focus su un aspetto elegante e un design innovativo.

Progettazione e design

Le ultime notizie indicano che il primo iPhone pieghevole avrà un aspetto più compatto rispetto ad altri smartphone pieghevoli. L’idea è di adottare un rapporto d'aspetto più ampio, che lo renderà visivamente diverso. Si prevede che il design dell’iPhone Pieghabile correggerà alcuni difetti riscontrati nei dispositivi precedenti, come l'eccessivo peso e una progettazione obsoleta, mirando quindi a un prodotto più moderno ed estetico.

Dettagli sul display

Sono emerse informazioni circa il display dell'iPhone pieghevole, già diverse volte oggetto di anticipazioni. Apple è conosciuta per le sue scelte audaci e l'intento di debuttare con uno schermo privo di pieghe. Si parla di un display esterno di 5,49 pollici e uno principale di 7,75 pollici, entrambi progettati per avere una larghezza maggiore rispetto ad altri modelli. Dalla fine di febbraio del 2025, si apprende che l'azienda avrebbe trovato una soluzione tecnica per realizzare questa ambizione, garantendo così una maggiore qualità visiva e un'esperienza utente avanzata.

Le specifiche fotografiche

In linea con le attese di un prodotto di alta gamma, l’iPhone pieghevole dovrebbe vantare un sistema di fotocamere avanzato. Il dispositivo dovrebbe equipaggiare una tripla fotocamera simile a quella degli attuali modelli Pro, comprendente un sensore principale da 48 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo capace di zoom 5X, mantenendo così gli standard elevati per cui Apple è conosciuta.

Opzioni di memoria e configurazione

Le prime valutazioni indicano che l’iPhone Fold avrà un'opzione di memoria di partenza di 256 GB, una scelta in linea con il posizionamento premium del dispositivo. Le configurazioni previste potrebbero includere modelli con 12 GB di RAM e diverse capacità di archiviazione fino a 1 TB. Questa strategia potrebbe rispondere alla crescente domanda di spazio di archiviazione nel mondo degli smartphone.

La batteria e le prestazioni

Sebbene siano emerse diverse notizie riguardanti il design, le informazioni sui dettagli della batteria rimangono scarse. È lecito attendersi una batteria più piccola rispetto ad altri smartphone pieghevoli sul mercato, coerentemente con la tradizione di Apple di progettare dispositivi con batterie più compatte rispetto a quelle degli Android.

Funzionalità software e hardware

Il nuovo iPhone pieghevole potrebbe funzionare su iOS, con potenziali integrazioni di funzionalità simili a quelle di iPad OS, visto l'ampio schermo. Apple potrebbe trarre ispirazione dalle innovazioni nella gestione del multitasking osservate in altri dispositivi pieghevoli Android, rendendo l'esperienza utente più fluida e intuitiva. Rimane da vedere se verranno implementate funzioni di apertura a schermo diviso ispirate ad altri marchi.

Dovresti aspettare l'iPhone pieghevole?

Se sei deluso dai modelli attuali di smartphone pieghevoli e sei appassionato dell’ecosistema Apple, aspettare l’arrivo dell’iPhone pieghevole potrebbe rappresentare un’opzione valida. Inoltre, per coloro che desiderano un'alternativa ad Android senza compromettere l'esperienza utente, questo dispositivo potrebbe rivelarsi molto atteso nel panorama dei telefoni pieghevoli del futuro.