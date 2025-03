Apple al lavoro su un dispositivo pieghevole: i dettagli sull'iPad Pro o MacBook da 18.8 pollici

Apple sembra essere in fase di sviluppo di un nuovo dispositivo pieghevole da 18.8 pollici, che potrebbe rivelarsi un iPad Pro o un MacBook. Fonti attente al mondo della tecnologia hanno riportato informazioni su prototipi dotati di tecnologia Face ID integrata sotto lo schermo. La curiosità crescente attorno a questo progetto sembra suggerire un cambiamento significativo nel mercato dei dispositivi portatili, ma ci sono ancora molte domande da chiarire.

Analisi delle dimensioni e del design del dispositivo

Negli ultimi mesi, diversi analisti del settore, tra cui Ross Young, hanno iniziato a esprimere il loro parere sulle dimensioni di questo nuovo display. Young ha parlato di un display da 20 pollici, indicando un potenziale utilizzo per un MacBook. Tuttavia, le valutazioni sono cambiate nel tempo, e il focus sembra ora essere su un dispositivo da 18.8 pollici. Le specifiche tecniche rivelate indicano un modello che potrebbe unire la funzionalità di un laptop e di un monitor, offrendo un'esperienza d'uso versatile.

Ming-Chi Kuo ha confermato l'esistenza di un display pieghevole nella catena di fornitura, parlando inizialmente di una diagonale di 20.3 pollici, ma successivamente ha rettificato le sue affermazioni, suggerendo che Apple sta pensando effettivamente a un modello più piccolo, più precisamente di 18.8 pollici. Questa nuova dimensione, come riportato anche da Young, potrebbe rappresentare un punto di svolta decisivo nel design dei dispositivi Apple, creando una nuova categoria di prodotto.

Prototipo con tecnologia Face ID integrata

Un leaker noto nel settore, Digital chat station, ha rivelato informazioni su un prototipo che presenta la tecnologia Face ID sotto il display. Questa innovativa integrazione punterebbe a facilitare la riconoscibilità facciale, senza compromettere l'estetica del dispositivo. Fonti come Guoguo hanno parlato in particolare di un ipotetico iPad Pro pieghevole dotato di uno schermo di 18.8 pollici, utilizzando una lente metallica superstrutturata per integrare il sistema di riconoscimento facciale 3D.

Apple possiede diverse patenti relative a questa tecnologia, il che suggerisce un serio investimento nella ricerca e sviluppo di dispositivi che possano combinare funzionalità avanzate e design elegante. Alle prospettive si aggiunge la curiosità di come questa tecnologia di Face ID possa avere un impatto sull'usabilità e sull'interazione utente-dispositivo in un contesto pieghevole.

Ipotesi sul futuro utilizzo: iPad Pro o MacBook?

A questo punto, ci sono molteplici indizi che indicano come Apple stia sperimentando con un display pieghevole da 18.8 pollici. Tuttavia, la domanda resta: per quale dispositivo sarà destinato? Un design completamente a schermo potrebbe suggerire un iPad, risultando la scelta più probabile attualmente. Nonostante Apple possieda brevetti per un MacBook con schermo completo e tastiera virtuale, potrebbero sorgere problemi significativi da risolvere per rendere questo design praticabile.

Tra i problemi da affrontare ci sono la creazione di una tastiera virtuale confortevole, la simulazione della sensazione di una tastiera fisica e l'adattamento per il typing a tocco. Apple ha già idee in merito, risalenti fino al 2018, ma la loro applicazione sembra ancora lontana, considerando i tempi incerti per il lancio di questo misterioso dispositivo.

Inoltre, c'è chi sostiene che Apple stia cercando di realizzare un unico dispositivo ibrido capace di eseguire sia macOS che iPadOS, sebbene la società stessa abbia costantemente ribadito l’intenzione di mantenere separate le due linee di prodotto.

Le prospettive di un Face ID sotto-display si profilano come una caratteristica avanzata che potrebbe essere implementata prima su un iPhone anziché su un iPad. Tuttavia, le tempistiche attuali rimangono incerte, lasciando spazio a varie possibilità.