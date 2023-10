Apple al lavoro su due nuovi iPad Air: tutti i dettagli

Dopo l’indiscrezione riguardante il possibile arrivo dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici già entro quest’anno sono trapelate nelle scorse ore nuove informazioni su altri prodotti Apple. La Mela starebbe infatti lavorando su due nuove versioni dell’iPad Air 6, secondo quanto riportato dal sito 9to5Mac.

Dato che il colosso di Cupertino produce due versioni dell’iPad Pro che si differenziano per le dimensioni, il sito 9to5Mac ipotizza che l’intenzione di Apple sia quella di rilasciare una versione più grande dell’‌iPad Air‌ che si accompagnerà all’attuale versione da 10,9 pollici, oppure lanciare “un modello più costoso con specifiche migliori”.

Dato che la gamma iPad è già caratterizzata da due ‌iPad Pro‌, un ‌iPad‌ a basso costo e un iPad mini, un ‌iPad Air‌ più grande o di fascia alta potrebbe non avere molto senso: non a caso 9to5Mac avverte che i piani della Mela non sono definitivi e che non è detto che questo secondo modello di ‌iPad Air‌ arrivi davvero.

Voci precedenti suggerivano che Apple stesse lavorando su un ‌iPad mini‌ di settima generazione e su un ‌iPad‌ a basso costo di 11a generazione, senza che nessuno dei due tablet presentasse chissà quali cambiamenti. Il portale 9to5Mac afferma che le sue fonti ritengono che l’‌iPad mini‌ 7 arriverà “presto”, ma riporta anche che tutti i nuovi iPad sono sulla buona strada per essere annunciati “tra oggi e il WWDC 2024 di giugno 2024”.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha dichiarato a settembre che Apple probabilmente non introdurrà nuovi iPad nel 2023 e che i modelli ‌iPad mini‌ e ‌iPad Air‌ arriveranno invece nel 2024. Tuttavia, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato il mese scorso che la società del CEO Tim Cook sta lavorando su un nuovo ‌iPad Air‌ e che potrebbe “arrivare presto”, pertanto non è chiaro se vedremo un ‌iPad‌ prima della fine dell’anno o se invece toccherà attendere il 2024.

Apple non aggiorna ‌l’iPad Air‌ da marzo 2022. Il modello attuale è alimentato con il chip M1, pertanto Apple potrebbe attendere il debutto del chip M3 per un aggiornamento di questo prodotto.