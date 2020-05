Apple AirPods Studio verranno presentate a fine giugno?

Di recente abbiamo sentito parlare delle cuffie over-ear di Apple, che si dice saranno chiamate “AirPods Studio” e arriveranno con la funzione di cancellazione del rumore che troviamo anche nelle cuffie AirPods. In precedenza, indiscrezioni affermavano che le cuffie sarebbero arrivate nella seconda metà dell’anno, ma un nuovo rapporto sostiene che le AirPods Pro Studio potrebbero arrivare già all’inizio dell’estate

Apple AirPods Studio: l’ufficializzazione è vicina

Le voci in circolazione suggerivano un lancio estivo o autunnale per AirPods Studio‌: un rapporto di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana affermava che le cuffie sarebbero state prodotte interamente in Vietnam, dato che Apple starebbe lavorando per ridurre la sua dipendenza dalla Cina a causa della guerra commerciale tra gli USA e il gigante cinese. In questi giorni, però, nuovo rapporto dal sito taiwanese DigiTimes indica che la produzione delle nuove cuffie è già in corso. Il fornitore avrebbe già avviato la produzione dei dispositivo e le cuffie potrebbero essere ufficializzate già il mese prossimo. Secondo alcuni la presentazione potrebbe accadere durante l‘annuale Conferenza degli sviluppatori che Apple ha organizzato nel mese di giugno. Tuttavia siamo più propensi a pensare che la presentazione delle cuffie avverrà durante un evento separato in modo da non spostare il focus della Conferenza.

Sembra che le AirPods Studio‌ usciranno in due varianti: un modello in pelle premium e un altro in tessuto più traspirante per il fitness. Le imbottiture per le orecchie e la fascia possono essere facilmente cambiati grazie a dei pratici bottoni magnetici. Grazie alla presenza di speciali sensori non ci sarà più un padiglione dedicato all’orecchio destro e uno dedicato al sinistro: una volta indossate le cuffie il dispositivo sarà in grado di determinare in automatico l’orecchio destro e quello sinistro gestendo di conseguenza i canali audio.

Fonte gsmarena