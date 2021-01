Apple, ecco gli aggiornamenti: ufficiali iOS 14.4, iPadOS 14.4 e watchOS 7.3, tutte le novità

Già da diversi giorni si vociferava di un lancio imminente dei nuovi aggiornamenti da parte di Apple. Voce che ha trovato conferma, dato che nelle scorse ore il gigante di Cupertino ha effettivamente rilasciato gli attesi aggiornamenti dei suoi sistemi operativi, ovvero iOS 14.4, iPadOS 14.4 e watchOS 7.3.

Ma quali sono le novità più importanti di questi nuovi update? Sebbene la maggior parte degli interventi di Apple riguardi correzioni di bug e miglioramenti in termini prestazionali, vengono introdotte delle interessanti funzioni che vale la pena approfondire nel dettaglio.

Cominciano con gli aggiornamenti riguardanti iPhone e iPad, che introducono una nuova funzione “Trova i miei elementi” all’app “Trova il mio”: con questa novità, gli utenti possono riuscire a trovare accessori realizzati da produttori di terze parti che integrano questa capacità nei loro prodotti. Tuttavia, al momento la compatibilità è garantita solo con i veri auricolari wireless SoundForm Freedom di Belkin.

Inoltre, l’aggiornamento consente la lettura di codici QR più piccoli dalla fotocamera dell’iPhone e la possibilità di inserire le connessioni Bluetooth in categorie e tipo di cuffia per evitare lo spegnimento con le notifiche audio. In più, viene fornita una notifica quando la fotocamera del proprio iPhone 12 non può essere verificata come una fotocamera Apple originale. Con l’update, viene utilizzato anche il chip U1 nelle serie iPhone 11 e iPhone 12 per determinare la distanza tra l’iPhone e HomePod mini, in modo tale da consentire un migliore trasferimento di musica tra i dispositivi.

L’aggiornamento elimina anche diversi bug, tra cui uno che consentiva la visualizzazione di artefatti nelle foto scattate con un modello di iPhone 12 Pro utilizzando il supporto HDR. Un problema risolto dal nuovo aggiornamento di iOS 14.4 è quello in cui la tastiera appariva con la lingua sbagliata nell’app Messaggi. Inoltre sono stati risolti altri due bug che impedivano la visualizzazione dei suggerimenti di parole sulla tastiera e ritardavano i risultati della digitazione sulla tastiera.

L’ultima build iOS elimina anche una criticità che impediva di rispondere alle telefonate nella schermata di blocco quando il controllo degli interruttori in Accessibilità era abilitato. Infine, iOS 14.4 si sbarazza di un bug che non consentiva la ripresa delle storie dall’app News di CarPlay dopo essere state messe in pausa per ascoltare le indicazioni vocali o una risposta di Siri. L’aggiornamento è disponibile per i modelli di iPhone e iPad compatibili: per ottenerlo, basta andare su Impostazioni e poi su Generali e infine su Aggiornamento software. Il peso complessivo dell’update è di 344,3 MB.

Apple ha inoltre sottolineato che gli aggiornamenti iOS e iPadOS includono patch di sicurezza che hanno eliminato tre falle di sicurezza zero-day. Secondo quanto affermato dall’azienda del CEO Tim Cook, questi difetti potrebbero essere stati sfruttati dai malintenzionati. Ad esempio, un difetto del kernel potrebbe aver consentito agli aggressori di autorizzare il telefono interessato a eseguire determinate app, mentre un difetto di WebKit avrebbe potuto consentire agli hacker di far svolgere una serie di attività a un iPhone.

Apple ha rilasciato anche l’aggiornamento watchOS 7.3, che include un nuovo quadrante Unity basato sui colori della bandiera panafricana (nero, rosso, verde e i colori pan-africani che includono le tre tonalità precedenti e il giallo). Le forme dei colori cambiano durante il giorno con i vari movimenti dell’utente, creando così un look unico.

Gli abbonati a Apple Fitness + riceveranno la funzione “Time to Walk” che riproduce audio stimolanti durante la camminata o l’allenamento. Anche con watchOS 7.3 ci sono miglioramenti prestazionali e correzioni di bug. Per aggiornare il proprio Apple Watch, basta aprire l’app Apple Watch sul proprio iPhone e cliccare su Il mio orologio> Generali> Aggiornamento e installazione software.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena