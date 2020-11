Apple rilascia gli aggiornamenti iOS 14.2 e iPadOS 14.2: nuove emoji, interfono, sfondi e tanto altro

Apple ha rilasciato nelle scorse ore iOS 14.2 e iPadOS 14.2, i secondi aggiornamenti principali di iOS e iPadOS 14, i precedenti update annunciati lo scorso mese di settembre. iOS 14.2 e iPadOS 14.2 arrivano due settimane dopo il lancio di iOS 14.1. L’aggiornamento iOS 14.2 può essere scaricato gratuitamente ed è disponibile in modalità over-the-air su tutti i dispositivi idonei nell’app Impostazioni. Per accedere al nuovo software, basta andare su Impostazioni> Generali> Aggiornamento software.

Apple di solito aggiorna iOS in autunno con delle nuove emoji, e anche stavolta l’aggiornamento iOS 14.2 porta con sè delle novità in tal senso. iOS e iPadOS 14.2 includono nuovi caratteri Emoji 13, tra cui volto sorridente con lacrima, ninja, dita pizzicate, cuore anatomico, gatto nero, mammut, orso polare, mosca, piuma, capanna e tanto altro ancora.

Insieme alle emoji, iOS 14.2 include il supporto per Intercom, che trasforma HomePod, HomePod mini e altri dispositivi in ​​interfoni che possono essere utilizzati in tutta la casa. L’interfono consente ai membri della famiglia di comunicare tra loro in casa inviando e ricevendo messaggi parlati tramite gli altoparlanti HomePod o tramite iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay. Intercom può essere attivato pronunciando “Hey ‌Siri‌, Intercom”, seguito da un messaggio, e può essere utilizzato anche quando le persone non si trovano all’interno o nei pressi dell’abitazione.

L’HomePod standard a grandezza naturale può ora essere collegato a Apple TV 4K per stereo, audio surround e audio Dolby Atmos. Nel Centro di Controllo è stato inserito un nuovo interruttore di riconoscimento musicale che integra l’app Shazam di proprietà di Apple nel sistema operativo iOS. Il riconoscimento musicale consente di scoprire la musica riprodotta intorno a te e può riconoscere la musica riprodotta nelle app anche quando si indossano le cuffie AirPods.

A proposito di AirPods, l’aggiornamento iOS 14.2 aggiunge una ricarica della batteria ottimizzata per le cuffie del gigante di Cupertino, che rallenterà l’invecchiamento della batteria riducendo la quantità di tempo che gli AirPods trascorrono con la carica completa.

Per i possessori di iPad Air, l’aggiornamento iPadOS 14 aggiunge una nuova funzionalità della fotocamera A14 che è stata introdotta anche negli iPhone 12. Scene Detection utilizza il riconoscimento intelligente delle immagini per identificare gli oggetti in modo tale da andare a migliorare le foto; inoltre, Auto FPS riduce la frequenza dei fotogrammi durante la registrazione di video per migliorare l’acquisizione in condizioni di scarsa illuminazione.

Per gli ipovedenti, Apple ha aggiunto una nuova funzione di accessibilità “People Detection” nell’app Magnifier che sfrutta la fotocamera per far sapere agli utenti iPhone a che distanza si trovano le altre persone: uno strumento che diventa estremamente utile in questo periodo di pandemia, dove il rispetto del distanziamento fisico è una priorità.

Apple ha modificato leggermente il design dell’app Apple Watch sull’iPhone, aggiornando l’orologio con uno dei nuovi cinturini Solo Loop Apple Watch inclusi con Apple Watch Series 6 e Apple Watch SE.

Con l’aggiornamento iOS 14.2, gli utenti di Apple Card avranno un’opzione di cronologia della spesa annuale che consente loro di vedere quanto hanno speso nell’anno solare in corso e quanto denaro hanno guadagnato ogni giorno. Prima di iOS 14.2, l’attività di spesa della Apple Card era limitata a un riepilogo settimanale o mensile.

In più, con il nuovo aggiornamento sono disponibili otto nuove opzioni di sfondo. In ultimo, Apple ha anche risolto una serie di bug grazie a questi nuovi update, come ad esempio la criticità che faceva apparire nero il mirino una volta avviata la fotocamera.

Fonte MacRumors