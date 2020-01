Apple rilascia gli aggiornamenti iOS 13.3.1 e iPadOS 13.3.1: molte le novità

Dopo aver fornito l’elenco dei dispositivi che otterranno l’aggiornamento alle prossime versioni di iOS e iPadOS, Apple ha appena rilasciato iOS 13.3.1 e iPadOS 13.3.1 come ultimi aggiornamenti software per dispositivi iPhone, iPod touch e iPad.

Una delle modifiche più importanti apportate da iOS 13.3.1 è la possibilità per gli utenti di disabilitare la funzionalità di localizzazione del chip U1 Ultra Wideband: è infatti disponibile una soluzione alternativa dedicata che va a disattivare il rilevamento della posizione. Come di consueto, anche questo aggiornamento garantisce diverse correzioni di bug per i modelli di iPhone e iPad compatibili con gli ultimi aggiornamenti software.

Il chip U1 funziona con la tecnologia radio Ultra Wideband (UWB) che garantisce una posizione molto precisa. Ma il fatto che raccolga i dati sulla posizione dell’utente in background ha scatenato parecchie critiche, ed è per questo che il colosso di Cupertino ha deciso di intervenire mettendo a disposizione un’impostazione per disabilitare la sua funzionalità di localizzazione con il nuovo aggiornamento.

Per selezionare l’opzione, basta andare su Impostazioni e successivamente su Privacy> Servizi di localizzazione> Servizi di sistema> Rete e wireless. Una volta lì, basta cliccare sul tasto che consente di disabilitare l’uso dei servizi di localizzazione sul proprio iPhone. Va comunque sottolineato che la disattivazione della funzionalità di localizzazione del chip U1 disabiliterà l’uso dei servizi di localizzazione per migliorare le connessioni Wi-Fi e Bluetooth sul proprio iPhone. Inoltre, gli utenti non potranno più disporre dell’esperienza AirDrop avanzata che Apple ha introdotto tramite l’aggiornamento iOS 13.1 rilasciato a settembre 2019.

L’aggiornamento iOS 13.3.1 risolve anche un problema relativo ai limiti di comunicazione che potrebbe consentire l’aggiunta di un contatto senza inserire il “passcode” dello schermo. Inoltre viene risolta anche un’altra problematica che riguardava un momentaneo ritardo nella modifica di una foto di Deep Fusion su iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Inoltre, l’aggiornamento risolve il problema relativo all’app Mail che potrebbe caricare le immagini remote anche quando l’impostazione Carica immagini remote è disabilitata.

Infine, l’aggiornamento di Apple migliora anche le chiamate FaceTime, risolvendo il problema che avviava la fotocamera ultra-grandangolare posteriore anziché la fotocamera principale.

IOS 13.3.1 è disponibile per tutti i modelli di iPhone e iPod touch compatibili con iOS 13. Allo stesso modo, iPadOS 13.3.1 è compatibile con dispositivi iPad compatibili con iPadOS 13.

Fonte Gadgets360