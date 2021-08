Apple aggiorna il Mac Pro con tre soluzioni AMD Radeon Pro

Come sanno bene gli appassionati dei prodotti Apple, l’azienda del CEO Tim Cook ha già programmato di dotare in futuro i suoi dispositivi con il processore Apple Silicon. Tuttavia, in attesa di capire quanto tempo ci vorrà per completare questo importante passaggio, Apple ha voluto lanciare nuove opzioni grafiche di fascia alta della serie AMD Radeon Pro W6000 per le nuovissime configurazioni di Mac Pro.

Come riportato anche dal sito MacRumors, i moduli grafici sono attualmente disponibili per l’acquisto su base autonoma per i clienti che già possiedono il computer della “Mela”. Ma quante sono in tutto le soluzioni proposte da Apple?

La società californiana ha messo a disposizione degli utenti tre nuovi moduli MPX per l’ultimo Mac Pro, vale a dire Radeon Pro W6800X, Radeon Pro W6800X Duo e Radeon Pro W6900X. Stando a quanto affermato da Apple, gli utenti possono installare fino a due moduli in un Mac Pro utilizzando la tecnologia Infinity Fabric Link, che consente di migliorare le prestazioni multi-GPU in applicazioni come Final Cut Pro.

Dopo averlo annunciato lo scorso mese di giugno, AMD ha precisato che il modulo grafico Radeon Pro W6800 è in grado di garantire prestazioni grafiche fino al 79% più veloci rispetto alla generazione precedente Radeon Pro W5700, sebbene questo calcolo sia stato basato su un sistema di test alimentato da un processore AMD Ryzen 9 5950X anziché da un processore Intel. Inoltre, il W6800 dispone anche di 32 GB di memoria GDDR6 ad alta velocità.

L’attuale Mac Pro basato su Intel è stato rilasciato a dicembre 2019 in entrambe le versioni tower e rack. Secondo quanto riferito, l’azienda di Cupertino sarebbe al lavoro su un nuovo Mac Pro alimentato da un chip Apple Silicon, con un massimo di 32 core ad alte prestazioni e una grafica fino a 128 core.

