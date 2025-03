Apple affronta un altro periodo difficile: ritardi nei miglioramenti di Siri e le reazioni del pubblico

Apple si trova di fronte a un'importante sfida comunicativa riguardo al rinvio delle nuove funzionalità di intelligenza artificiale per Siri. Ming-Chi Kuo, rinomato analista dell'azienda, ha sottolineato che la scelta di annunciare il ritardo attraverso un comunicato stampa non è stata la mossa migliore. Secondo Kuo, Apple avrebbe dovuto optare per canali ufficiali e un coinvolgimento diretto con i propri utenti.

Riflessioni su un passato controverso

Kuo ha evocato il noto episodio del "Antennagate" che ha colpito Apple con il lancio dell'iPhone 4 nel 2010. All'epoca, l'allora CEO Steve Jobs rispose personalmente a diverse email da parte dei clienti e organizzò una conferenza stampa per affrontare le preoccupazioni relative al segnale cellulare dell'iPhone 4. Durante quell'incontro, Jobs annunciò che Apple avrebbe fornito bumper gratis a tutti gli utenti dell'iPhone 4 per mitigare il problema, offrendo inoltre la possibilità di restituire il dispositivo a chi non fosse soddisfatto. Kuo suggerisce che anche attualmente Tim Cook e gli altri dirigenti dovrebbero seguire l'esempio di Jobs, fornendo maggiore trasparenza riguardo ai problemi nello sviluppo di Siri.

La comunicazione: un elemento cruciale

Kuo ha messo in evidenza che il peggior aspetto è stata la scelta di comunicare ufficialmente che lo sviluppo delle funzionalità dell’Apple Intelligence non stava proseguendo come previsto attraverso un canale non ufficiale. Questo approccio ha suscitato domande su come una delle aziende più preziose al mondo gestisca crisi di PR. L'analista mette in discussione le scelte attuali di Apple, confrontando la situazione con la trasparenza di Jobs durante l'Antennagate e suggerendo che una comunicazione più diretta e riassuntiva sarebbe stata utile in questo contesto.

La necessità di una risposta più chiara

Kuo riconosce che lo sviluppo dei servizi di intelligenza artificiale richiede tempo e che l’annuncio anticipato delle nuove funzionalità durante il WWDC 2024, a causa della pressione da parte del consiglio direttivo e degli azionisti, era in parte giustificato. Tuttavia, ora che Apple non è riuscita a rispettare la scadenza annunciata, l'azienda ha la responsabilità di fornire una risposta più concreta. Durante il caso dell'Antennagate, Jobs è stato trasparente riguardo alla posizione di Apple e ha offerto soluzioni chiare. Ha ammesso che inizialmente non era chiaro se ci fossero problemi, ma ha affermato l'impegno di Apple nel suo ruolo di leader nel mondo degli smartphone. La sua celebrazione della non perfezione e del duro lavoro richiesto per migliorare i prodotti è stata un messaggio rassicurante per gli utenti.

Un precedente importante: scuse per Apple Maps

Nel 2012, Tim Cook si era fatto avanti per affrontare le critiche su Apple Maps in iOS 6, inviando una lettera di scuse ai clienti. In quella lettera, Cook non solo si scusava per il disguido, ma forniva anche informazioni sui passi che Apple stava intraprendendo per migliorare l'app. Dato il trambusto causato dal ritardo nel rinnovamento di Siri, appare opportuno che anche Cook si rivolga direttamente ai clienti, ricreando un canale di comunicazione aperto e trasparente. La questione di Siri richiede una gestione comunicativa delicata e, seguendo l'esempio del passato, potrebbe essere una mossa strategica per recuperare la fiducia degli utenti.