Apple acquisterà i chip TSMC prodotti in Arizona: arriva la conferma

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha confermato nelle scorse ore che la società statunitense è realmente intenzionata ad acquistare chip dalle fabbriche TSMC con sede negli Stati Uniti che verranno costruite in Arizona. La notizia è stata riportata da CNBC e poi rilanciata anche dai vari siti, tra cui MacRumors.

Tim Cook si trovava in Arizona in occasione dell'annuncio dell'investimento di TSMC nello stato: un evento a cui ha preso parte anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "E ora, grazie al duro lavoro di così tante persone, questi chip possono essere orgogliosamente etichettati come Made in America", ha affermato Cook, sottolineando come si trattasse di un momento "incredibilmente significativo".

"Oggi è solo l'inizio - le parole del CEO di Apple - Oggi combiniamo l'esperienza di TSMC con l'impareggiabile ingegnosità dei lavoratori americani. Stiamo investendo in un futuro più forte e luminoso, stiamo piantando il nostro seme nel deserto dell'Arizona. E per quanto riguarda Apple, siamo orgogliosi di contribuire a nutrire la sua crescita".

TSMC produce tutti i chip utilizzati negli iPhone, iPad, Mac e negli altri dispositivi di Apple. Al momento i chip vengono prodotti principalmente a Taiwan, ma TSMC sta costruendo due stabilimenti in Arizona mentre la Mela sta cercando di fare in modo che la produzione si sposti sempre di più negli Stati Uniti. TSMC prevede di spendere 40 miliardi di dollari per l'apertura del primo impianto nel 2024 e del secondo nel 2026.

Una delle fabbriche di TSMC in Arizona, che aprirà i battenti nel 2024, produrrà chip a 4 nanometri. TSMC produrrà 20.000 wafer al mese e Apple utilizzerà circa un terzo della produzione. In futuro, TSMC utilizzerà la fabbrica per produrre chip a 3 nanometri ancora più avanzati, da destinare sempre ai dispositivi Apple.