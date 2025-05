Apple accelera per limitare i pagamenti esterni dopo il verdetto antitrust

Apple si trova nel mezzo di un’importante trasformazione del proprio modello di business a seguito di una recente sentenza che evidenzia le pratiche anticoncorrenziali della società. Con molti servizi digitali, tra cui Spotify e il Kindle Store di Amazon, che hanno già adottato nuove modalità di pagamento, Apple si affretta a chiudere la porta ai pagamenti esterni. La decisione del giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha riscritto le regole del gioco.

Il verdetto e le sue implicazioni

La sentenza del giudice Gonzalez Rogers è stata definita “straordinaria”, con misure che limitano radicalmente il controllo di Apple sui principali aspetti delle proprie operazioni. Secondo la richiesta di emergenza presentata da Apple, l’ingiunzione stabilita dal tribunale impedisce all’azienda di applicare costi ai propri servizi e di mantenere il controllo sul meccanismo di acquisti in-app. Questo cambiamento rappresenta una vera e propria rivoluzione nel funzionamento dell’App Store, mettendo in discussione la sostenibilità delle entrate che Apple ha garantito per anni attraverso commissioni elevate.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Nella sua dichiarazione, Apple ha sostenuto che le restrizioni imposte non sono il risultato di comportamenti scorretti, ma sono state progettate per punire l’azienda per una presunta non conformità all’ingiunzione del 2021. Secondo Apple, la nuova ordinanza “cambia fondamentalmente” il proprio modello di business e potrebbe avere effetti destabilizzanti per i clienti dell’App Store, provocando anche costi significativi annuali.

Cambiamenti nelle linee guida per gli sviluppatori

In risposta alla decisione del giudice, Apple ha già modificato le linee guida per la revisione delle app. Ora, gli sviluppatori possono integrare bottoni, link e inviti all’azione per invitare gli utenti a considerare l’acquisto di abbonamenti e pagamenti in-app attraverso piattaforme esterne. Questa apertura ha già portato occasioni per alcuni sviluppatori, come Spotify e Amazon, che hanno ottenuto l’approvazione per le loro aggiornamenti. Le nuove linee guida offrono maggiore libertà agli sviluppatori, eliminando il rigido sistema di commissioni dal 12 al 27 percento che era applicato precedentemente per i pagamenti esterni, nonché requisiti di filing e auditing piuttosto onerosi.

A favorire questa transizione ci sono anche fornitori di servizi di pagamento come Stripe, che hanno iniziato a fornire istruzioni per facilitare le transazioni senza la commissione di Apple. Questo passaggio non è solo un cambiamento tecnico, ma un segno del crescente dibattito sulle pratiche commerciali delle grandi aziende tecnologiche e su come queste influenzano il mercato degli sviluppatori e gli utenti.

Le reazioni del mercato

La situazione attuale ha innescato una serie di reazioni nel mercato tecnologico. Con un numero crescente di aziende che esplorano opzioni di pagamento alternative, l’equilibrio del potere tra Apple e gli sviluppatori sta cambiando. I servizi digitali, che prima si trovavano a dover dipendere esclusivamente dalle politiche di Apple, hanno ora la possibilità di esplorare modelli di business che non sono ancorati a commissioni elevate. Questo non solo promuove una maggiore concorrenza, ma anche una questione di equità nell’accesso al mercato.

In sintesi, il cambiamento di Apple nella sua strategia di approccio ai pagamenti rappresenta un fondamentale punto di svolta che potrebbe ridefinire il panorama delle app e dei servizi digitali. Con nuovi attori che emergono e capacità di innovazione crescenti tra gli sviluppatori, ci si aspetta che la battaglia per la supremazia nel mercato delle app si intensifichi nei prossimi anni.