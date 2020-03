Apple a causa di COVID-19 chiude tutti i suoi negozi fuori dalla Cina

Chiuderemo tutti i nostri negozi retail al di fuori della Cina fino al 27 marzo. Ci impegniamo a fornire un servizio eccezionale ai nostri clienti. I nostri negozi online sono aperti all’indirizzo www.apple.com, o scaricando l’app Apple Store sull’App Store. Per assistenza e supporto, i clienti possono visitare il sito support.apple.com. Voglio ringraziare i nostri straordinari team del Retail per la loro dedizione nell’arricchire la vita dei nostri clienti. Vi siamo tutti molto grati.

Così Apple ha annunciato sul suo sito Web (sia in Italia che nel resto del mondo) che sta chiudendo tutti i suoi negozi al di fuori della Cina in risposta allo scoppio di COVID-19. Lo sforzo è in linea con le azione intraprese da diversi governi mondiali che cercano di ridurre le occasioni di contagio.

Per quanto riguarda gli uffici del marchio americano, l’azienda si impegna a promuovere il più possibile lo smart-working e un’organizzazione di lavoro flessibile. Questo significa che i lavoratori potranno lavorare a distanza quando permesso, mentre per le mansioni dove è prevista la presenza sul posto di lavoro si dovranno seguire delle linee guida.

COVID-19: chiusi Apple Store

I negozi Apple rimarranno chiusi almeno fino al 27 marzo, mentre quelli in Cina hanno riaperto la scorsa settimana. Questo perché i casi di coronavirus in Cina hanno iniziato a diminuire e il governo ha lentamente acquisito il controllo della situazione.

La società di Cupertino continua a vendere i suoi prodotti online e tutti possono fare acquisti tramite il sito internet ufficiale o scaricando l’app Apple Store nel proprio dispositivo.

Apple ha inoltre lanciato su Apple News una nuova sezione intitolata COVID-19, dove gli utenti possono essere certi di trovare le notizie confermate e provenienti da testate attendibili.

In questi giorni la società americana si sta impegnando anche a raccogliere donazioni per superare l’emergenza coronavirus. I soldi raccolti saranno destinati sia al supporto nelle cure dei malati sia a piani mirati per ridurre l’impatto economico della pandemia.

A causa del coronavirus sappiamo già che Apple presenterà in ritardo i suoi prodotti di quest’anno, come l‘iPhone SE e i modelli di punta dell’iPhone 12.

Fonte gsmarena