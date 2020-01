Apple: nel 2020 eliminerà il notch e il Face ID dai prossimi iPhone?

Per la prima volta nel 2017, con l’introduzione nel mercato dell’Apple iPhone X abbiamo visto la comparsa del famoso ″notch″ (conosciuto anche come”tacca”) e del Face ID, il sistema di riconoscimento facciale che troviamo negli iPhone e che ha sostituito il sistema del Touch ID (vale dire il sistema di riconoscimento dell’impronta digitale).

Eliminati il notch e il Face ID dai prossimi iPhone?

Sembra che Apple abbia depositato un nuovo brevetto di un sensore di impronte digitali che sarà collocato sotto al display. I prossimi iPhone di fascia alta del 2020 potrebbero essere con un display frontale senza tacca (cioè senza notch), con un Touch ID spostato sotto lo schermo e senza Face ID.

Alcuni indiscrezioni rivelano che il Touch ID invece di essere spostato sotto lo schermo potrebbe essere sostituito da un sensore biometrico situato sul lato del telefono (come il Samsung Galaxy S10e) ma ancora non c’è nulla di sicuro.

Seguendo tutte queste supposizioni rimane però aperta un’altra questione: dove si troverà la fotocamera anteriore sull’iPhone 12? Alcuni ipotizzano che sarà posizionata sotto il display come il sensore di impronte digitali, secondo altri, invece, potrebbe essere posizionata all’interno della cornice ai lati dello schermo.

TechRadar rivela che sono state depositate, da Apple in Giappone il 23 dicembre, le immagini di un brevetto che mostrerebbero un iPhone senza la famosa ″tacca″. In effetti questa è una voce che già da un paio di mesi circola nell’ambiente, quello che è sicuro è che Apple voglia eliminare il notch, ma non è ancora chiaro quando e come accadrà.

L’uso di una fotocamera sotto-display sui modelli di fascia alta del 2020 aiuterebbe Apple a mettersi al passo con alcuni dei più innovativi produttori di telefoni cinesi. Infatti, quest’estate, sia Oppo che Xiaomi hanno comunicato che adotteranno tale tecnologia e i primi telefoni che la presenteranno saranno svelati al MWC 2020 a Barcellona a febbraio.

Come vi avevamo già annunciato secondo l’analista di TF International Ming-Chi Kuo Apple sembra rilascerà cinque modelli di iPhone quest’anno. L‘iPhone 9 (che pare avrà un design simile all’iPhone 8) sembra verrà rilasciato durante il primo trimestre 2020 con uno schermo da 4,7 pollici e sarà dotato del chipset A13 Bionic. Gli altri dispositivi che usciranno sembra saranno iPhone 12 e iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro e l’iPhone 12 Pro Max. Sembra che secondo le indiscrezioni saranno proprio questi ultimi due modelli (iPhone 12 Pro e l’iPhone 12 Pro Max) ad eliminare il Face ID e il notch.

Fonte techradar