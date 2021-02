App TweakDoor: Come scaricarla e installarla su iPhone e iPad

Oggi giorno sono disponibili molti App store di terze parti, la parte difficile è scegliere quello giusto per le tue esigenze. Uno dei più recenti si chiama TweakDoor ed offre una vasta scelta di app, giochi, tweaks e molto altro ancora da scaricare gratuitamente sul tuo iPhone o iPad. Inoltre, non devi fare il jailbreak del tuo dispositivo per goderti ciò che TweakDoor ha da offrire, scopriamo di cosa si tratta nel nostro approfondimento.

Come scaricare TweakDoor:

TweakDoor è facile da scaricare e si può installare direttamente sul tuo iPhone o iPad:

Utilizzando il browser Safari, apri il sito di TweakDoor. Clicca su uno dei pulsanti Download ed attendi che il download dell’app sia completato. Safari potrebbe richiedere il consenso per poter scaricare il file, concedilo e prosegui. Al termine, apri Impostazioni e clicca su Profili scaricati. Clicca su Installa, TweakDoor verrà scaricato sul tuo dispositivo Apple.

Come usare TweakDoor:

Anche utilizzarlo è semplice:

Avvia TweakDoor dalla Home del tuo iPhone. Se ti compare l’errore dello Sviluppatore non attendibile, clicca su Impostazioni> Generali> Profili e autorizza il profilo. Torna su TweakDoor e clicca la sezione delle app. Trova quello che vuoi scaricare e clicca su Ottieni accanto al contenuto selezionato. Segui le indicazioni a schermo per installare l’applicazione.

Cos’è TweakDoor?

TweakDoor è uno dei più recenti App store di terze parti. Offre agli utenti una fantastica scelta di giochi di terze parti, app, tweaks, emulatori e molto altro ancora; si tratta di contenuti con funzioni e caratteristiche aggiuntive. Sebbene ci siano alcuni tweaks, non aspettarti che funzionino allo stesso modo di quando vengono eseguite con un jailbreak. Otterrai dei vantaggi, ma non tanti quanti ne otterresti con un jailbreak Cydia.

Caratteristiche dell’app TweakDoor:

TweakDoor ha molto da offrire per soddisfare i gusti di tutti gli utenti:

Gratuito da scaricare ed utilizzare

Facile da usare, semplice navigazione

Non è necessario eseguire il jailbreak

Ci sono molti giochi e app di terze parti

Gli aggiornamenti regolari aggiungono nuovi contenuti e miglioramenti, nonché correzioni dei bug.

Facile soluzione dagli errori

Non utilizza molte risorse del sistema

Diverse altre funzionalità

Vantaggi:

Come ogni cosa, TweakDoor ha dei pro e dei contro:

Non è necessario installare un jailbreak, ciò significa che TweakDoor è disponibile per qualsiasi utente iOS.

Non è necessario fornire il tuo ID Apple, Apple non potrà vedere che stai utilizzando TweakDoor

Migliaia di app, giochi e molti altri contenuti non ufficiali

Il profilo di configurazione (di TweakDoor) rispetta gli stessi standard di privacy di qualsiasi altra app Apple ufficiale.

Svantaggi:

I principali svantaggi sono:

TweakDoor potrebbe essere un’alternativa a Cydia per alcuni, ma non funziona allo stesso modo.

Vi è la possibilità che l’app si arresti in modo anomalo perché Apple potrebbe revocarne il certificato come fa con tutte le app non ufficiali: una applicazione anti-revoca o una VPN impedirà che ciò accada.

Eliminazione di TweakDoor:

Rimuovere TweakDoor dal tuo iPhone o iPad è abbastanza semplice da fare, ci sono due modi per farlo:

Metodo 1: eliminazione del profilo

Apri Impostazioni> Generali Seleziona Profili ed identifica quello di TweakDoor Cliccaci sopra e premi su Elimina profilo / app Chiudi le Impostazioni

Metodo 2: eliminazione dell’icona dell’app

Identifica l’icona di TweakDoor sulla Home e premi a lungo su di essa. Quando inizia a vibrare, clicca sulla piccola “x “nell’angolo superiore. Premi Elimina per confermare

Entrambi i metodi comporteranno la rimozione di TweakDoor dal tuo dispositivo.

FAQ – Domande frequenti:

Di seguito tutto quello che devi sapere su TweakDoor.

TweakDoor è sicuro?

Sì, TweakDoor è perfettamente sicuro da utilizzare. I nostri test non hanno individuato virus o malware e non ci sono metodi per bypassarlo. Siccome il jailbreak non è necessario, non stai compromettendo il tuo dispositivo e non stai infrangendo le regole di sicurezza di Apple, ciò la rende un app legale da utilizzare.

È un’alternativa a Cydia?

Sì, lo è, ma chiunque può usarlo, non solo quelli che erano soliti fare il jailbreak. Vale inoltre la pena ricordare che NON sostituisce Cydia in quanto è un’alternativa. Molti tweaks richiederanno l’accesso al root del tuo dispositivo, come accade per Cydia, TweakDoor non gli offre.

Funzionerà sul mio dispositivo?

TweakDoor è compatibile con tutti i dispositivi iOS.

Schermo bianco o icone grigie – Come risolvere?

Si tratta di un problema comune con TweakDoor, il modo migliore per risolverlo è eliminare l’app e reinstallarla.

Come posso correggere l’errore dello Sviluppatore non attendibile?

Anche questo è un problema comune con tutte le app di terze parti, è semplice da risolvere. Non potrai eseguire l’app finché non eseguirai questi passaggi:

Prendi nota del nome dello sviluppatore nel messaggio di errore e quindi chiudilo. Apri Impostazioni> Generali Seleziona Profili e clicca sul nome dello sviluppatore nell’elenco. Premi Autorizza e l’errore si risolverà

Perché non mi compare l’opzione di installazione?

La ragione potrebbe essere che hai già un’altra versione di TweakDoor sul tuo dispositivo. Individua ed elimina tutte le istanze, quindi reinstalla l’applicazione.

Perché consigliare TweakDoor?

TweakDoor offre moltissimi contenuti gratuiti, potrai scegliere tra migliaia di app, giochi, emulatori ed altre applicazioni non ufficiali, alcune delle quali sono state modificate e presentano nuove funzionalità. Puoi anche usufruire di alcuni tweaks di base per Cydia senza la necessità di fare il jailbreak del tuo dispositivo.

È diverso da Emus4U?

Non proprio. Entrambe le app offrono più o meno gli stessi contenuti e gli sviluppatori collaborano per assicurarsi che tu possa utilizzarne almeno uno sul tuo dispositivo così, se uno non funziona, l’altro lo farà.

Come lo installo su Android?

Non puoi. È solo per gli utenti iOS, tuttavia in futuro potrebbe essere sviluppata una versione per Android. Se trovi dei link che affermano di avere a disposizione il file APK di TweakDoor, si tratta di falsi; se decidessi di scaricarli potresti mettere a serio rischio il tuo dispositivo ed i tuoi dati.

Come faccio a trovare un’app specifica?

Puoi sfogliare il catalogo di applicazioni e giochi, oppure potresti scegliere di digitare un nome specifico nella barra di ricerca. Se l’app è presente, verrà visualizzata l’opzione di download.

E… a riguardo dei tweaks di Cydia?

Potrai cercarli allo stesso modo, ma tieni presente che non troverai tutti i tweaks presenti per Cydia. Molti richiedono il jailbreak per funzionare, tuttavia considera che ci sono molti altri contenuti da scegliere.

TweakDoor ti potrebbe interessare? È gratuito e non è necessario eseguire il jailbreak per utilizzarlo. Siccome ha una ampia scelta di contenuti, potresti provare ad utilizzarlo e forse diventerà il tuo App store preferito.