L’app Expert RAW arriverà su molti telefoni Samsung: ecco quali

Uno dei motivi che porta tantissimi utenti in tutto il mondo a scegliere uno smartphone Samsung è senza dubbio l’altissima qualità fotografica di questi modelli, in particolare quelli più all’avanguardia. Le abilità fotografiche dei telefoni Samsung sono aumentate moltissimo nel corso degli anni e oggi sono uno degli aspetti che caratterizzano al meglio i dispositivi rilasciati dal gigante di Seul.

Tuttavia, proprio perché Samsung è così popolare, il suo software di fotografia computazionale tende a stilizzare un po’ foto e video. Può andare bene per i fotografi occasionali, ma i professionisti potrebbero desiderare di avere un po’ più di controllo.

Un’ottima soluzione è certamente quella rappresentata dall’app della fotocamera Expert RAW, che Samsung ha lanciato alla fine dell’anno scorso in esclusiva per Samsung Galaxy S21 Ultra. Fin da subito l’applicazione ha riscosso un gradimento molto elevato tra i possessori del Galaxy S21 Ultra, ed è per questo che l’azienda sudcoreana ha deciso di estenderla anche ad altri suoi telefoni.

Come riportato anche da Android Authority, infatti, l’app è ora disponibile anche sul Galaxy S22 Ultra e molto presto arriverà su altri telefoni Samsung di fascia alta.

Come mai Expert RAW è così apprezzata? L’applicazione mette a disposizione una serie di opzioni per sfruttare al massimo le capacità fotografiche dei telefoni Samsung: basti pensare alla modalità pro specifica per i teleobiettivi, ma anche al supporto HDR e alla possibilità di esportare i profili RAW in Adobe Lightroom, così da poter modificare aspetti come il bilanciamento del bianco e i colori.

Grazie a un post comparso sui forum della community di Samsung (tramite XDA Developers), possiamo prendere visione dell’elenco di telefoni che riceveranno l’app Expert RAW. Va detto che alcuni dispositivi riceveranno l’app Expert RAW già nei prossimi mesi, mentre altri dovranno attendere l’estate; altri ancora riceveranno l’applicazione solo alla fine del 2022.

Già entro la fine del mese di febbraio vedremo “sbarcare” l’app Expert RAW su Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+ e Galaxy S22, ovvero i tre modelli presentati ufficialmente dall’azienda lo scorso 9 febbraio. A marzo toccherà a tutti i modelli Galaxy S21 Ultra, mentre ad aprile sarà il pieghevole Galaxy Z Fold 3 a ricevere l’app Expert RAW.

Entro la fine dell’anno l’applicazione arriverà anche su Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2 e probabilmente anche su altri smartphone Samsung.

Samsung ricorda che per ottenere il supporto Expert RAW è necessario che la fotocamera del telefono disponga di un teleobiettivo in grado di raggiungere almeno uno zoom ottico 2x. Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy Note 20 sono limitati a uno zoom ottico 1.1x, pertanto questi smartphone non riceveranno il supporto per l’app della fotocamera.

Fonte Android Authority