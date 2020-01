L’app di Apple TV arriva sui televisori LG prodotti nel 2018 e 2019

Da tempo si sa che Apple vuole puntare sempre di più su servizi e contenuti e nel 2020 non possiamo che averne la conferma. È ufficiale infatti che su tutti i pannelli TV LG prodotti nel 2018 e 2019 (oltre che ovviamente i nuovi modelli 2020) sarà disponibile l’applicazione Apple TV + per poter vedere il servizio di streaming “made in Cupertino” senza la necessità di hardware aggiuntivo.

Apple TV sui televisori LG

LG ha annunciato che sta integrando il supporto all’app TV di Apple alla sua piattaforma smart TV webOS rendendo così disponibile il il servizio per i modelli TV OLED e NanoCell.

Ciò significa che i proprietari di smart TV LG potranno presto accedere ad Apple TV + dando così la possibilità di acquistare o noleggiare più di 100.000 film e programmi TV. Non si tratta di un vero e proprio aggiornamento (LG ci ha abituato a non aggiornare mai i modelli vecchi con le nuove funzionalità) ma di una applicazione per Smart TV. Infatti la funzione AirPlay (funzione che permette di replicare lo schermo dell’ iPhone, del Mac o dell’iPad su TV) e HomeKit resteranno disponibile solamente sui modelli del 2019 e 2020, senza estendere la compatibilità ai modelli del 2018.

Durante il CES di Las Vegas abbiamo visto l’introduzione del nuovo WebOS 5.0 che però è solo una evoluzione del sistema operativo di adesso. Gli sviluppatori hanno spiegato che questo nuovo sistema, anche se non mostra grandi differenze verso l’esterno, è stato sviluppato attorno alla nuova generazione di processori, ed è indispensabile per supportare il “FilmMaker Mode”, molto apprezzato dalle case cinematografiche. Questa modalità disabilita tutto il post processing che ora nelle TV moderne è molto popolare (riduzione del rumore visivo, sharpening, correzione colore eccetera), proprio per dare allo spettatore le stesse sensazioni volute dal regista. Questa modalità potrà essere attivata manualmente o da metadati all’interno del segnale.

Fonte tecnoandroid