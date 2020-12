Le app Android si adatteranno alle dimensioni degli smartphone arrotolabili

Gli smartphone pieghevoli hanno rappresentato certamente una delle novità più importanti degli ultimi mesi. Tuttavia, con l’arrivo ormai prossimo dei dispositivi arrotolabili, sembra che le attenzioni siano destinate a spostarsi su questa novità tecnologica. Nelle ultime ore è comparso online un breve video che mostra in anteprima un aspetto importante di questi “rollable”.

Un nuovo aggiornamento all’emulatore Android all’interno di Android Studio di Google ha aggiunto il supporto per uno smartphone arrotolabile da 7,4 pollici. Una volta srotolato, lo schermo può vantare una risoluzione di 2428 x 1600p: tuttavia, se si è alla ricerca di dimensioni più ridotte, il dispositivo permette di essere utilizzato anche come uno smartphone tradizionale. In tal caso, la risoluzione diventa di 2428 x 1080p, che resta comunque un rapporto piuttosto alto.

Oltre a queste opzioni, è disponibile anche un’impostazione di visualizzazione intermedia, progettata appositamente per coloro che desiderano qualcosa che non sia né troppo grande né troppo piccolo. In questo caso, la risoluzione sarà di 2428 x 1366p.

Un altro aspetto molto importante riguarda il fatto che l’aggiornamento dell’emulatore ci permette di dare uno sguardo all’interfaccia utente che ci si può aspettare sui prossimi smartphone arrotolabili. Vengono mostrate anche le app che interagiscono con il display, confermando che si adatteranno automaticamente alle dimensioni e alle proporzioni come avviene con la maggior parte dei siti Web moderni.

L’ultimo emulatore di Google funge da anteprima generale e non è correlato a un dispositivo specifico. Tuttavia, l’interfaccia utente appena adattata costituisce la base di diversi dispositivi in ​​arrivo, incluso il primo smartphone arrotolabile di LG. L’azienda con sede in Corea del Sud dovrebbe svelare il primo smartphone arrotolabile tra qualche mese, con la commercializzazione del prodotto prevista per marzo 2021. Gli ultimi “report” suggeriscono che si chiamerà LG Rollable o LG Slide.

Fonte Phone Arena