AOC annuncia 5 nuovi monitor per il gaming con refresh rate da 240 Hz

Con il settore del gaming in grande ascesa, anche AOC, azienda specializzata nella produzione di monitor, ha voluto proporre dei dispositivi per venire incontro alle esigenze dei videogiocatori e di tutti gli appassionati del gioco.

AOC ha infatti annunciato il lancio di cinque nuovi monitor Full HD, tre modelli curvi (C27G2ZU, C27G2ZE e C32G2ZE) e due modelli piatti (24G2ZU, 24G2ZE), dedicati proprio al mondo del gaming. I nuovi monitor hanno dimensioni che variano da 23,8″ (60,4 cm) e 27″ (68,6 cm) fino a 31,5” (80 cm) e sono caratterizzati da specifiche tecniche di altissimo livello, a cominciare dal refresh rate da 240 Hz e dal FreeSync Premium con supporto LFC (Low Framerate Compensation), che garantisce immagini di gioco estremamente fluide, senza alcuna interruzione.

La scelta di puntare sugli e-sport non è affatto casuale. Stando alle ultime analisi fornite da Newzoo, infatti, le entrate su scala globale in questo settore toccheranno quota 1,1 miliardi nel 2020, con un pubblico che sfiorerà i 500 milioni di persone. Con gli e-sport ormai sempre più “mainstream”, aumentano i giocatori desiderosi di attrezzarsi con strumenti che possano garantire un livello decisamente competitivo.

Per questo AOC ha realizzato i nuovi monitor curvi per il gaming da competizione da 27″ e 31,5″, ovvero i modelli C27G2ZU, C27G2ZE e C32G2ZE, dotati di pannelli VA, con ampi angoli di visione di 178/178°, un eccellente rapporto di contrasto pari a 3000:1 e una gamma di colori pari al 120% sRGB, 89% AdobeRGB e 85% NTSC. Le varianti da 23,8″, con i modelli 24G2ZU e 24G2ZE, sono dotate di pannelli TN, con supporto AMD FreeSync Premium e refresh rate variabile (VRR).

Tutti i modelli sono caratterizzati da un design dove emerge l’assenza di bordi sui 3 lati. In più, i nuovi monitor sono dotati di modalità Low Blue Light, tecnologia Flicker-Free, prese HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2. I modelli top di gamma, ovvero i modelli ZU 24G2ZU e C27G2ZU, presentano anche un supporto che offre più opzioni di regolazione, anche in altezza, altoparlanti 2x2W integrati e un hub USB 3.2 a 4 porte per tutti coloro che necessitano di un pacchetto completo.

Il modello C27G2ZU sarà disponibile da maggio 2020 al prezzo consigliato di 339 euro e il C27G2ZE sarà disponibile da giugno 2020 al prezzo di 319 euro. I modelli 24G2ZE, 24G2ZU e C32G2ZE saranno disponibili da luglio 2020 al prezzo consigliato (rispettivamente) di 309, 329 e 379 euro.