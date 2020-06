AnTuTu (maggio 2020): classifica dei 10 migliori smartphone di punta e di fascia media

AnTuTu è l’app di benchmarking più popolare al mondo e ha pubblicato l’elenco degli smartphone più performanti, nel maggio 2020. La classifica riguarda due categorie quella degli smartphone di punta e quella degli smartphone di fascia media. L’elenco dei migliori smartphone di punta è interamente popolato da dispositivi che hanno in dotazione la piattaforma mobile Snapdragon 865. Il primo telefono a guidare la classifica è OPPO Find X2 Pro che ha un punteggio di 604.123. La lista dei dispositivi di fascia media, invece, è guidato da OPPO Reno3 5G (con un punteggio di 403.607) che è alimentato da Dimensity 1000L.

AnTuTu: classifica dei 10 migliori smartphone

L’elenco AnTuTu dei migliori flagship dopo aver messo al primo posto OPPO Find X2 Pro vede al secondo posto OPPO Find X2 e al terzo posto Xiaomi Mi 10 Pro. OPPO Ace2, iQOO Neo3 e Redmi K30 Pro Zoom Edition sono posizionati in quarta, quinta e sesta posizione. I restanti telefoni che si sono posizionati nella top Ten includono iQOO 3, Realme X50 Pro, OnePlus 8 Pro e Vivo NEX 3S 5G. Sorprendentemente, non ci sono telefoni Huawei e Honor Kirin 990 5G nella top 10.

Per quanto riguarda la classifica dei dispositivi di fascia media AnTuTu include telefoni basati su processori diversi come MediaTek, Qualcomm, Huawei e Samsung. Dopo il Reno3 5G, l’Honor 30 con SoC Kirin 985 si colloca in seconda posizione con un punteggio di 387.583. Al terzo posto troviamo Huawei Nova 7, un altro dispositivo alimentato sempre dal SoC Kirin 985.

I telefoni Honor 30S, Honor X10 e Huawei Nova 7 SE dotati del chipset Kirin 820 hanno ottenuto la quarta, quinta e sesta posizione. Il Reno3 Pro 5G con Snapdragon 765G è in settima posizione. Vivo S6 5G e Vivo X30 5G alimentati dal SoC Exynos 980 sono in ottava e nona posizione. Il Redmi K30 5G alimentato con SD765G si colloca al decimo posto in questa classifica.

Fonte gizmochina