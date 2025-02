Anticipazioni sul Galaxy Z Fold 7: ecco le nuove caratteristiche della pieghevole di Samsung

In attesa del suo debutto, previsto per luglio 2025, il Galaxy Z Fold 7 di Samsung sta già facendo parlare di sé grazie alla diffusione di rendering riservati. Queste immagini, realizzate tramite tecnologie CAD, offrono un primo sguardo su ciò che il colosso sudcoreano ha in serbo per i propri utenti. Sebbene si tratti di disegni preliminari, permettono di fare alcune considerazioni sulle novità e sui miglioramenti attesi rispetto ai modelli precedenti.

Design e spessore ridotto

Samsung sembra finalmente intenzionata a seguire la tendenza nel mercato degli smartphone pieghevoli, che punta a dispositivi sempre più sottili. A dare il via a questa rivoluzione sono stati i produttori cinesi, tra cui Oppo, che ha recentemente presentato il Find N5, proclamato come il pieghevole più sottile al mondo. Con lo Z Fold 7, però, Samsung non si è voluta fermare a guardare: il nuovo modello si avvicinerà notevolmente a questo standard, con uno spessore di 4.5 mm quando aperto e di 9.5 mm quando chiuso, incluso il rilievo della fotocamera.

Se si esclude questo rilievo, lo spessore potrebbe essere “più vicino ai 9 mm”, ma non è stato specificato in modo chiaro. Per mettere in prospettiva, il Find N5 presenta uno spessore di 4.2 mm da aperto e 8.9 mm da chiuso. Anche se i millimetri possono sembrare insignificanti, in pratica l’esperienza d’uso tra questo e il Fold 7 risulterà piuttosto simile. Tuttavia, l'aspetto del rapporto di forma potrebbe influire sull'esperienza visiva, ma i dettagli specifici al riguardo sono ancora da definire.

Dimensioni e caratteristiche dello schermo

Quando il Galaxy Z Fold 7 è aperto, si parla di misurazioni di 158.4 x 143.1 mm, offrendo così una maggiore altezza e più di un centimetro in larghezza rispetto al suo predecessore. Questo cambio nelle dimensioni suggerisce l'ipotesi di un rapporto di aspetto più ampio per il display esterno del dispositivo, conferendo una sensazione di maggior spazio durante l'uso.

Il display interno avrà una dimensione di 8.2 pollici, mentre quello esterno sarà di 6.5 pollici. Entrambi sembrano promettere un'esperienza visiva di alta qualità, ideale per chi utilizza frequentemente lo smartphone per il lavoro o il divertimento. Nonostante i miglioramenti nel design e nelle dimensioni, un aspetto che ha suscitato qualche perplessità è la capacità della batteria, che dovrebbe rimanere a 4.400 mAh. In un contesto in cui molti concorrenti offrono batterie da 5.600 mAh nei corpi simili, questa scelta potrebbe limitare le prestazioni complessive del dispositivo.

Potenza e fotocamere al top

Sotto il cofano, il Galaxy Z Fold 7 dovrebbe montare il chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, rappresentando così una scelta di alta gamma per ciò che riguarda la potenza di elaborazione. Questa decisione si allinea con il desiderio di Samsung di posizionarsi come leader nel mercato dei dispositivi pieghevoli.

Sul fronte della fotocamera, ci sono novità interessanti. Il sensore principale sarà upgrade a 200 MP, riprendendo la tecnologia già vista nel Galaxy Z Fold SE. Questo sarà affiancato da una camera ultra wide da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP, che promettono di offrire scatti di alta qualità e versatilità in diverse condizioni di luce. Per quanto riguarda le fotocamere frontali, rimarranno in linea con quelle del Fold 6, con un sensore da 4 MP sotto il display interno e uno da 10 MP per il display esterno.

Così, mentre il mondo attende l'uscita ufficiale del Samsung Galaxy Z Fold 7, le voci e le speculazioni cominciano a farsi sempre più insistenti, alimentando l'interesse degli appassionati e degli utenti proiettati nel futuro della tecnologia mobile.