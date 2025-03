Anticipazioni sui nuovi smartphone: Google Pixel 10 e Galaxy S25 Edge in arrivo nei prossimi mesi

La settimana in corso ha portato alla luce interessanti novità riguardo ai nuovi dispositivi di Google e Samsung. In particolare, gli appassionati di tecnologia possono già iniziare a pregustare le caratteristiche dei modelli Pixel 10 e Galaxy S25 Edge, previsti per un lancio nel prossimo autunno. Gli aggiornamenti rivelano dettagli sulle specifiche tecniche e sul design, alimentando l'attesa in vista della presentazione ufficiale.

Google Pixel 10: un design familiare con una sorpresa

Il design dei nuovi dispositivi Pixel 10 rimarrà sostanzialmente invariato rispetto ai modelli precedenti, con dimensioni dello schermo confermate a 6,3 pollici anche per il Pixel 10 Pro. Una delle novità più interessanti è la presenza di una terza camera sul retro del modello base, fino ad ora non disponibile. Questo cambiamento potrebbe rappresentare una significativa evoluzione rispetto alle precedenti versioni, dove solo il modello Pro disponeva della funzionalità zoom. Attualmente, non si conoscono le specifiche tecniche della nuova fotocamera, ma la sua inclusione potrebbe migliorare notevolmente la versatilità e la qualità fotografica del device.

I render CAD del Pixel 10 indicano una disposizione elegante delle fotocamere e un'attenzione particolare ai dettagli estetici, tipica del marchio. Anche i modelli Pixel 10 Pro e Pro XL presenteranno la novità della terza fotocamera, mantenendo intatto il loro aspetto distintivo. Tuttavia, i dettagli riguardo al prossimo Pixel Fold non sono disponibili in questa fase, il che lascia ancora un alone di mistero sulle future innovazioni di Google nel campo degli smartphone pieghevoli.

Galaxy S25 Edge: prestazioni elevate e prezzi competitivi

Per quanto riguarda Samsung, il Galaxy S25 Edge si prepara a conquistare il mercato con una batteria da 3,786 mAh, che si tradurrà in una capacità tipica di 3,900 mAh. La versione base con 256 GB di memoria dovrebbe avere un prezzo stimato di circa 1,500,000 KRW, equivalenti a circa 1,030 dollari, mentre il modello con 512 GB sarà proposto a circa 1,630,000 KRW, pari a 1,120 dollari. Queste cifre suggeriscono una strategia di prezzo competitiva, puntando a collocare il S25 Edge tra i modelli S25+ e S25 Ultra.

Stando ai rumor e alle indiscrezioni trapelate, il Galaxy S25 Edge sarà equipaggiato con il potente chip Snapdragon 8 Elite SoC e garantirà prestazioni elevate grazie ai suoi 12 GB di RAM. Un ulteriore elemento distintivo sarà il display con un refresh rate di 120 Hz, che promette un'esperienza visiva fluida e reattiva. Sul retro, il dispositivo avrà due fotocamere, con il sensore principale che vanta una risoluzione di 200 MP, innovazione che dovrebbe notevolmente migliorare la qualità delle immagini.

Lancio di nuovi dispositivi Motorola e Realme in Europa e in India

Questa settimana ha visto anche la fuga di notizie riguardo ai nuovi smartphone di Motorola. I modelli Edge 60 Fusion, Edge 60 e Edge 60 Pro arriveranno sul mercato europeo a prezzi diversificati: il Fusion partirà da 350 euro, l'Edge 60 da 380 euro e il top di gamma Edge 60 Pro da circa 600 euro. Il Moto G86 e il Moto G56 si posizioneranno rispettivamente a 330 euro e 250 euro, cercando di attrarre un'ampia gamma di consumatori.

In India, la serie Realme P3 è in arrivo con il lancio fissato per il 19 marzo. Il modello P3 Ultra si distinguerà per il chipset MediaTek Dimensity 8350 Ultra, capace di raggiungere un punteggio di 1,45 milioni su AnTuTu, e sarà affiancato da una batteria da 6,000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W. Insieme al P3 Ultra, il Realme P3 5G debutterà con il nuovo chip Snapdragon 6 Gen 4, anch’esso atteso con una batteria da 6,000 mAh e un display AMOLED a 120 Hz.

Xiaomi si prepara al lancio del nuovo 15T e 15T Pro

Non da meno, Xiaomi sta per rilasciare i suoi modelli 15T e 15T Pro, attesi da molti fan del brand. In particolare, il modello Pro potrebbe presentare caratteristiche simili a un noto modello Redmi che dovrebbe debutare in Cina. La competizione tra i vari produttori si fa intensa, con i nuovi smartphone che promettono prestazioni di alta qualità e prezzi competitivi.

Per gli utenti in cerca di accessori, la recensione delle Xiaomi Buds 5 Pro evidenzia significativi miglioramenti rispetto ai precedenti modelli, sia in termini di qualità audio che della durata della batteria.

Con queste novità, il panorama degli smartphone nel 2025 si preannuncia ricco di innovazione e scelte per i consumatori.