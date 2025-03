Anteprima delle ultime novità sugli Apple, tra iOS 19, Apple Watch con fotocamera e iPhone 17

Questa settimana interessante ci porta a esplorare le ultime indiscrezioni riguardanti i prodotti Apple, con focus su iOS 19, la possibilità che l’Apple Watch possa avere una fotocamera e i confronti tra i modelli di iPhone 17 Air e 17 Pro. Scopriamo insieme cosa c’è di nuovo nel mondo Apple, dalle funzionalità di design ai miglioramenti attesi.

Nuove indiscrezioni sul design di iOS 19

Recentemente sono emerse alcune anticipazioni sul design di iOS 19 grazie a Jon Prosser, che ha condiviso quello che ha definito uno “screenshot” dell’app Messaggi nella nuova versione del sistema operativo. Un video successivo ha approfondito vari cambiamenti di design previsti a livello di interfaccia utente.

Tuttavia, Mark Gurman ha avvertito che le immagini attualmente circolate potrebbero non rappresentare la versione finale che sarà presentata in occasione del World Wide Developers Conference . Secondo Gurman, tali screenshot si baserebbero su versioni molto datate o su descrizioni approssimative, mancando di funzionalità chiave.

Ciononostante, è probabile che alcuni degli elementi mostrati da Prosser trovino posto in iOS 19. È realtà che il design di un software è soggetto a continui aggiornamenti e modifiche nel corso dello sviluppo. Gli leak, come questo, possono offrire solo uno spaccato limitato di ciò che Apple sta progettando. Alcuni elementi come pulsanti con maggiore profondità sembrano ormai certi per l’aggiornamento.

L’Apple Watch e l’inserimento della fotocamera

In un’altra notizia, Mark Gurman ha rivelato che Apple sta valutando seriamente l’inserimento di una fotocamera nell’Apple Watch, anche se verosimilmente non accadrà nelle prossime versioni. L’idea è quella di integrare capacità di intelligenza artificiale in un dispositivo già indossato quotidianamente dagli utenti. Questo porterebbe il watchOS a incorporare qualche forma di intelligenza visiva.

Gurman ha anche accennato a possibili AirPods con fotocamera in arrivo. La progettazione di una fotocamera per l’Apple Watch sembra sensata, anche se per gli AirPods potrebbe risultare più appropriata data la posizione fisica. Tuttavia, poiché gli AirPods non vengono indossati costantemente, l’Apple Watch ha un vantaggio in questo senso.

Gurman ha specificato che la fotocamera potrebbe essere prevista sia per il modello standard che per l’Apple Watch Ultra. È possibile che la prima versione della fotocamera sia presentata proprio sull’Apple Watch Ultra, che offre maggiore spazio per nuovi componenti e un prezzo al pubblico capace di assorbire i costi di produzione della fotocamera.

Confronto tra iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro

Un’altra novità che ha catturato l’attenzione è l’immagine pubblicata da Majin Bu su X, dove compara lo spessore degli iPhone 17 Air e 17 Pro. I modelli presentano dimensioni ipotetiche e forniscono la miglior visualizzazione di come la sottigliezza del 17 Air potrebbe rappresentare un forte punto di vendita.

Questo confronto suggerisce che Apple sta cercando di attirare due audiences molto diverse con i suoi modelli 17 Air e 17 Pro. L’iPhone 17 Air potrebbe attrarre coloro che cercano un modello elegante e futuristico, mentre il 17 Pro punterebbe maggiormente su una maggiore autonomia della batteria e un avanzato comparto fotografico.

Per chi desidera le massime performance in uno smartphone, il 17 Pro rappresenterà senza dubbio la scelta più appropriata. D’altro canto, se il desiderio è quello di avere un dispositivo leggero e sottile, il 17 Air sarà quello perfetto.

Queste indiscrezioni non fanno altro che aumentare l’attesa attorno ai prossimi rilasci di Apple, e sarà interessante vedere come si concretizzeranno queste previsioni nei futuri prodotti.