Anomalia nei segnaposti di Apple Maps: utenti segnalano pin casuali che spuntano sulla mappa

Un problema curioso sta interessando Apple Maps, la famosa applicazione di navigazione di Apple, ma stavolta non concerne la modalità di navigazione o la ricerca delle destinazioni. Si tratta di un’anomalia che riguarda segnaposti blu, apparsi senza apparente ragione sulla mappa. Gli utenti americani sono stati i primi a notare il fenomeno, condividendo la loro sorpresa su Reddit. Questi pin, che in alcuni casi indicano i nastri trasportatori dei bagagli di vari aeroporti, compaiono anche in luoghi dove non sono presenti strutture aeroportuali.

Segnaposti casuali che compaiono in luoghi improbabili

L’anomalia risulta visibile su dispositivi come iPhone, iPad e Mac. Gli utenti sono in grado di visualizzarla semplicemente cercando qualsiasi città, come ad esempio Chicago, e quindi zoomando fino a raggiungere una vista che mostri i confini degli stati americani. A questo punto, i segnaposti blu si materializzano sulla mappa, mostrando la scritta “Baggage Carousel” insieme ad un indirizzo e possibilità di ottenere indicazioni stradali. Ciò che lascia perplessi è che queste informazioni appaiono a livelli di zoom dove non dovrebbero essere visibili e non sembrano avere alcuna relazione con spostamenti recenti.

Le testimonianze degli utenti sono singolari. Un texano ha raccontato: “Non sono mai stato lì, ma mi segnala il ritiro bagagli a Dallas, Houston e ora anche a Minneapolis!” Molti utenti hanno pensato che potesse trattarsi di un errore legato alla cronologia dei viaggi dell’utente, ma dopo verifiche è risultato che non esistono correlazioni. La stranezza aumenta quando uno dei segnaposti è stato addirittura individuato a Madrid, in Spagna.

Conseguenze e possibile soluzione

Sebbene il bug in oggetto non sembri influire negativamente sull’uso dell’app, essendo inoffensivo al punto da non causare crash o rallentamenti, gli utenti hanno trovato questa situazione irritante. Commenti del tipo “Come si disattivano?” sono comparsi su Reddit, ma al momento non esistono opzioni per rimuovere questi pin indesiderati.

Tuttavia, ci sono buone notizie. Sembra che Apple stia già lavorando per correggere il problema. Infatti, l’ultima segnalazione proveniente da Reddit è datata poche ore fa e vari utenti hanno confermato che i segnaposti casuali stanno scomparendo gradualmente. Sebbene questo inconveniente non abbia gravi ripercussioni, rappresenta comunque un’anomalia singolare per un’app come Maps, nota per la sua ricerca della precisione e dell’accuratezza visiva.