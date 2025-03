Annuncio del vivo Y300t: caratteristiche e prezzo del nuovo smartphone

La presentazione ufficiale del vivo Y300 Pro+ è prevista per il 31 marzo. Tuttavia, la notizia più interessante riguarda il suo “fratello” minore, il vivo Y300t, che arriverà sul mercato con funzionalità di fascia media e un design accattivante.

Design e specifiche tecniche del vivo Y300t

Il nuovo vivo Y300t si caratterizza per un design che richiama da vicino il vivo T4x. La similitudine nelle linee e nella struttura potrebbe indicare che i due modelli condividano la stessa piattaforma, anche se il Y300t si distingue per la sua affiliazione a un pubblico più ampio, essendo progettato principalmente per il mercato domestico cinese.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Questo smartphone sarà dotato di uno schermo LCD da 6,72 pollici, capace di supportare una risoluzione Full HD+ e un refresh rate che può raggiungere fino a 120 Hz. Questi dettagli lo rendono particolarmente adatto per la fruizione di contenuti multimediali e per un uso fluido nelle applicazioni.

In termini di fotocamere, il modello Y300t è equipaggiato con un sistema a doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 MP, offrendo agli utenti la possibilità di scattare foto di alta qualità. La batteria, con una capacità monumentale di 6.500 mAh, garantirà un’autonomia prolungata, mentre la tecnologia di ricarica cablata da 44W permetterà di riavere il dispositivo pronto in poco tempo.

Certificazioni e sistema operativo

La versione indiana del vivo Y300t possiede la certificazione IP64 e risponde agli standard MIL-STD-810H, attestando una certa resistenza a polvere e condizioni ambientali avverse. Tuttavia, resta da vedere se queste peculiarità saranno mantenute nella versione destinata al mercato cinese, dove il dispositivo sarà offerto come variante più economica.

Il vivo Y300t opererà con Android 15, arricchito dall’interfaccia OriginOS, un’importante personalizzazione del sistema operativo di Google che offre funzionalità aggiuntive e un’ottimizzazione per migliorare l’esperienza utente.

Prezzi e disponibilità sul mercato

Per quanto riguarda il prezzo, il vivo Y300t sarà disponibile in India a un costo di INR 13.999, che potrebbe tradursi in un prezzo di partenza di CNY 1.399 in Cina, equivalente a circa $160 per la versione base con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Queste cifre posizionano il dispositivo in una fascia competitiva, rendendolo accessibile a una vasta gamma di consumatori.

In attesa di ulteriori dettagli e della conferma ufficiale delle specifiche, il vivo Y300t promette di essere un’alternativa interessante per chi cerca un buon mix tra prestazioni e prezzo in un mercato sempre più affollato di smartphone.