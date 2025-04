Annunciato l’ANBERNIC RG-557: Potenza e nuove esperienze di gioco per il 2025

ANBERNIC ha svelato il suo primo dispositivo del 2025, il RG-557, che promette prestazioni elevate grazie a un ampio display AMOLED. Questo nuovo modello è descritto come il più potente mai realizzato dall’azienda, in grado di emulare giochi della Wii U e di eseguire titoli della PS2 con sorprendente facilità. Sebbene manchino informazioni specifiche riguardo al prezzo e alla data di rilascio, ci sono forti indicazioni su un possibile processore Snapdragon G2 Gen 1, portando nuovi standard per i dispositivi gaming portatili.

Design e caratteristiche del RG-557

L’ANBERNIC RG-557 si presenta con un generoso display HD AMOLED da 5.48 pollici, mantenendo dimensioni e design simili al modello precedente, il RG-556. Tuttavia, le attese puntano su un incremento significativo della potenza. La generazione passata, il RG-556, era equipaggiata con un chipset UNISOC Tiger T820, capace di gestire al massimo l’emulazione della PS2. Le prime dimostrazioni video mostrano il nuovo RG-557 in azione con giochi Android impegnativi, titoli della Wii U e giochi PS2 migliorati, segnando una netta differenza in prestazioni rispetto al suo predecessore.

Prestazioni tecniche e potenzialità di gioco

Sebbene ANBERNIC non abbia rivelato ancora una scheda tecnica dettagliata, un dispositivo simile era già stato avvistato al CES di quest’anno. Se il modello finale corrisponderà al prototipo mostrato, il RG-557 potrebbe essere dotato di un processore Snapdragon G2 Gen 1 e 8GB di RAM. È importante notare che si tratta di un chip di fascia media, risalente all’anno precedente, ma si sospetta un possibile aggiornamento interno al modello di quest’anno, per allinearsi con le specifiche del previsto Retroid Pocket 6.

Con un miglioramento delle prestazioni rispetto a qualsiasi prodotto precedente dell’azienda, l’RG-557 promette di superare i concorrenti diretti come il Retroid Pocket 5, il quale contiene un processore Snapdragon 865. Ciò nonostante, ci potrebbero essere limitazioni legate al supporto per alcuni emulatori, il che potrebbe influenzare l’esperienza di gioco per i giocatori più esigenti.

Aspettative sul prezzo e sul mercato

Al momento, non ci sono dettagli ufficiali riguardo al prezzo del nuovo RG-557. Tuttavia, considerando che il modello precedente, l’RG-556, era proposto attorno ai 170 dollari, è probabile che il nuovo arrivato possa situarsi in una fascia di prezzo più alta, mantenendo comunque l’identità di ANBERNIC come marchio noto per i suoi dispositivi di gioco budget ed entry-level. Questo lo potrebbe posizionare come uno dei handheld più potenti nella sua categoria di prezzo, attirando quindi l’attenzione di appassionati e neofiti del gaming retro.

Il futuro appare luminoso per ANBERNIC, con molta attesa intorno a questo device che promette di segnare una nuova era per le console portatili retro. L’RG-557 potrebbe rispondere alla crescente domanda di dispositivi in grado di offrire esperienze di gioco coinvolgenti, tutto mantenendo un occhio attento al budget degli utenti. Chi è interessato a rimanere aggiornato su ulteriori novità può contattare il team di redazione tramite l’indirizzo email fornito, per condividere idee o ricevere aggiornamenti in tempo reale.