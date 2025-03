Annunciato il rilascio del kernel GNU Linux-libre 6.14: novità e aggiornamenti per il software libero

Il recente annuncio del progetto GNU Linux-libre ha suscitato l’interesse di molti appassionati e utenti di software libero. Il rilascio del kernel GNU Linux-libre 6.14 offre una serie di aggiornamenti e novità dedicate a coloro che cercano un’esperienza completamente libera e personalizzabile sul proprio computer GNU/Linux. Basato sulla serie Linux 6.14, questo aggiornamento segna un passo importante per il mondo del software open source, enfatizzando la possibilità di utilizzare un sistema privo di componenti proprietari.

Novità del kernel GNU Linux-libre 6.14

Il kernel GNU Linux-libre 6.14 introduce diverse migliorie significative rispetto alle versioni precedenti, iniziate con il supporto per l’uncached buffered I/O e un nuovo driver per la sincronizzazione NT. Questi cambiamenti mirano a ottimizzare le performance del sistema e ad assicurare un uso più efficiente delle risorse disponibili. Inoltre, il nuovo cgroup dmem consente una gestione più avanzata della memoria GPU, un miglioramento che non passa inosservato agli occhi degli sviluppatori e degli utenti più esperti.

Uno dei punti salienti di questo aggiornamento è la rimozione dei driver proprietari, conosciuti anche come “blob”. Attraverso questo processo, il team del progetto ha eliminato elementi non liberi dai nuovi driver inclusi, come hx9023s, amdxdna e tas2781 spi. Questo dimostra un impegno costante nella promozione di una filosofia di software completamente libero, facendo in modo che gli utenti possano beneficiare di un ambiente di lavoro senza vincoli e limiti imposti da software proprietario.

Dettagli e rimozioni delle componenti non libere

L’ultima versione del kernel ha visto anche un’attenta revisione dei nomi dei blob all’interno dei file DTS e un affinamento nel processo di rimozione dei componenti non liberi associati ai driver Intel AVS, AMDGPU, r8169, mt7996 e iwlwifi. In particolare, è interessante notare la decisione di abbandonare il driver wl128x, che è stato completamente rimosso. Questo passo sottolinea l’obiettivo del progetto di garantire un software privo di elementi che possano limitare la libertà dell’utente.

In linea con le tradizioni del progetto, è disponibile anche una nuova immagine per il kernel GNU Linux-libre 6.14. Questa immagine ritrae l’iconico pinguino azzurro, in un’estetica che richiama il famoso film “Ghostbusters”, un riferimento che ha strappato sicuramente un sorriso agli appassionati.

Come scaricare il kernel GNU Linux-libre 6.14

Gli utenti che vogliono installare o aggiornare al nuovo kernel GNU Linux-libre 6.14 possono trovare i tarball compressi sul sito web ufficiale del progetto. Inoltre, per facilitare l’accesso a tutti, sono disponibili pacchetti binari precompilati per le distribuzioni basate su Debian e Red Hat . Questi pacchetti possono essere scaricati dai portali di progetto Freesh e RPM Freedom, offrendo così un’installazione semplice e immediata.

L’installazione del kernel GNU Linux-libre è compatibile con qualsiasi distribuzione GNU/Linux e può essere effettuata sia come sostituzione del kernel standard, sia come installazione parallela. Per chi desidera scoprire nel dettaglio le novità e le modifiche di questa versione, è possibile consultare l’annuncio ufficiale pubblicato sulla pagina del progetto, una risorsa utile per tutti coloro che si dedicano attivamente allo sviluppo di software libero.