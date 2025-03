Anker Solix presenta il suo innovativo mantello solare al Mobile World Congress di Barcellona

Con il progresso della tecnologia, anche l'abbigliamento si evolve. Immaginate una giacca che oltre a proteggerci dal freddo possa alimentare i nostri dispositivi elettronici. Questa è la proposta di Anker Solix, la divisione specializzata in tecnologia solare e stoccaggio energetico di Anker, che ha presentato un prototipo al Mobile World Congress di Barcellona. Indossandolo, si avverte una sensazione di novità che attira l'attenzione.

Design e caratteristiche del mantello

Il mantello, che Anker Solix chiama giacca, è realizzato con circa venti celle solari cucite, prodotte in perovskite, un minerale che consente alle celle di apparire più simili a un tessuto, conferendo al capo una certa flessibilità. L'idea è che, mentre ci muoviamo, le celle solari possano trasformare la luce solare in energia elettrica. Un cavo con uscita USB-C da 30 watt permette di collegare la giacca a una batteria portatile o direttamente ai nostri dispositivi, consentendo di ricaricarli mentre si passeggia o ci si rilassa all’aperto.

Un tocco futuristico è rappresentato dalle luci blu che adornano il cappuccio, rendendolo non solo esteticamente gradevole, ma anche utile per chi si trova a camminare di notte, aumentando la visibilità e la sicurezza.

Comfort e funzionalità in movimento

Il mantello ricorda una giacca a vento, grazie alla sua superficie liscia e leggera. È dotato di cerniera e presenta un design funzionale: le celle solari si presentano come grandi patch iron-on, ma sono disposte in modo strategico sul braccio destro e sulla spalla per facilitare il movimento dell'arto. Nella parte frontale sinistra e sul retro, le celle hanno forma rettangolare, mantenendo il design elegante e pratico.

Essendo ancora nella fase di prototipo, non ci sono informazioni certe su quando sarà disponibile sul mercato. Tuttavia, Anker Solix non è nuova a idee audaci per la ricarica dei dispositivi. Durante il CES, ha svelato l'EverFrost 2, un frigorifero elettrico, che sarà lanciato a breve, insieme a un ombrello solare previsto per questa estate.

Futuro dell'abbigliamento tecnologico

Con l'attenzione rivolta sia all'estetica che alla funzionalità, Anker Solix intende rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia quotidiana. Mentre il mantello solare rimane un'idea innovativa, le possibilità che offre sono adatte a chi vive in movimento e a contatto con l'ambiente. I prossimi sviluppi ed eventuali lancio sul mercato potrebbero aprire nuove strade per il futuro della moda e della tecnologia.