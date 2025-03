Anker Prime: caricabatterie e accessori di alta qualità per dispositivi elettronici

La gamma Anker Prime si distingue nel mercato degli accessori per la carica dei dispositivi grazie alle sue tecnologie avanzate e prestazioni eccellenti. Negli ultimi mesi, sono stati effettuati test su diversi prodotti della linea Anker Prime, comprendenti caricatori da muro compatti, una power bank versatile e un cavo USB-C ad alte prestazioni, tutti progettati per garantire un’esperienza ottimale anche con dispositivi ad alto consumo energetico come quelli di Apple.

Caricabatterie da muro Anker Prime

I caricabatterie da muro Anker Prime sono disponibili in due varianti principali: una da 67 watt e una da 100 watt. Entrambi i modelli sono progettati per facilitare i viaggi, avendo prong ribaltabili e tecnologicamente avanzati GaN che ne riducono la dimensione. Nonostante il loro formato compatto, risultano sorprendentemente pesanti, ma si inseriscono facilmente in borse o tasche di grandi dimensioni.

Ogni caricabatterie è dotato di due porte USB-C e una porta USB-A. I design dei due modelli sono quasi identici, differendo principalmente nella potenza in uscita. La versione da 67W è notevolmente più piccola rispetto all’adattatore da 67 watt di Apple, e può erogare fino a 67 watt quando utilizza una sola porta USB-C. In combinazione con altri dispositivi, però, la potenza si distribuisce in modo intelligente, garantendo fino a 64.5 watt totali.

Mentre la potenza di 67 watt è adeguata per la maggior parte dei computer portatili Apple, se si desidera caricare più dispositivi contemporaneamente, il modello da 100 watt risulta più affidabile. Quest’ultimo, infatti, è leggermente più grande e offre prestazioni superiori, permettendo di alimentare dispositivi simultaneamente con un’erogazione di potenza che varia a seconda delle porte utilizzate.

Questi caricabatterie si pongono in una fascia di prezzo competitiva; il modello da 67W si può trovare a circa 39,99 dollari, mentre il modello da 100W è attualmente venduto a 84,99 dollari.

Power Bank Anker Prime 9.6K

La power bank Anker Prime 9.6K si propone come una soluzione pratica per la ricarica di più dispositivi durante i viaggi. Con una capacità di 9.600 mAh, è comunque inferiore rispetto a modelli più potenti come l’Alogic Ark Pro, ma si presenta come un’opzione utile per caricare smartphone e tablet.

Questo dispositivo è progettato per essere ricaricato direttamente da una presa a muro grazie ai prong pieghevoli, e consente anche di alimentare i dispositivi tramite le sue porte USB. Anche se la capacità effettiva di carica per i dispositivi si attesta intorno ai 5.200-6.700 mAh, riesce comunque ad alimentare completamente un iPhone 16 Pro Max e mantiene una riserva di energia utile.

In termini di funzionalità, la power bank presenta un display che offre informazioni sulla carica, incluso il livello della batteria e il tempo stimato fino al completo utilizzo. Include due porte USB-C, ciascuna capace di erogare fino a 65 watt, adatta per ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Con un design leggero e compatto, la 9.6K Power Bank ha anche un pratico laccetto per facilitarne il trasporto.

Il costo di questo accessorio si attesta attorno ai 74,99 dollari, con un coupon attualmente disponibile che offre un risparmio di 15 dollari.

Cavo Anker Prime 240W USB-C a USB-C

A completamento della linea di accessori, il cavo Anker Prime da 240 watt rappresenta un elemento fondamentale per sfruttare al meglio i caricabatterie e i dispositivi ad alta richiesta energetica. Con un design intrecciato che ne assicura robustezza e durata, offre eccellenti prestazioni di carica.

Capace di sostenere fino a 240 watt, questo cavo si presenta come una scelta ideale per chi utilizza il MacBook Pro da 16 pollici e ha bisogno di caricare rapidamente. Anche se la velocità di trasferimento dati è limitata a 480 Mbps, il cavo è indicato per chi non ha esigenze di trasferimento dati elevate.

In termini di costo, il cavo è disponibile in lunghezze di 3 e 6 piedi a prezzi di rispettivamente 29.99 e 34.99 dollari. Attualmente, con un coupon disponibile sul sito di Anker, i prezzi possono essere ulteriormente ridotti a 25.99 e 29.99 dollari, rendendo questo accessorio un affare interessante per chi cerca qualità e prestazioni.