Anker lancia il frigo/freezer portatile Solix EverFrost 2: potenza e portabilità in un unico prodotto

L'innovazione nel settore delle attrezzature portatili sta avendo un grande impulso con il lancio del nuovo frigo/freezer Solix EverFrost 2 di Anker. Questo elettrodomestico è progettato per soddisfare le necessità di chi ama viaggiare e ha bisogno di un sistema di refrigerazione affidabile anche lontano da casa. Con caratteristiche uniche e un design audace, l'EverFrost 2 si propone come una soluzione versatile per stili di vita attivi.

Caratteristiche tecniche: un design pensato per il massimo uso

Il Solix EverFrost 2 ha una sorprendente capacità di 58 litri, equivalente a circa 61 quarti, che supera facilmente molti altri modelli sul mercato, come quelli di EcoFlow e Bluetti. Grazie alla presenza di ruote e di un manico, questo frigo è facilmente trasportabile, ma non bisogna sottovalutare il suo peso. Senza alcun carico, il peso è di circa 29 kg, ma con cibo e bevande, si può arrivare fino a 54 kg facilmente. Dotato di diverse modalità di ricarica, può essere alimentato da una presa elettrica standard, da una presa da auto da 12V, da un caricabatterie USB-C e persino da pannelli solari tradizionali o da un ombrellone Anker.

Tuttavia, la concezione di spazio non è perfetta. Anker ha riservato gran parte della capacità per due ampie unità di ventilazione, a scapito di un potenziale spazio per fare il ghiaccio, una funzionalità che starebbe a pennello per molti utenti. La distribuzione dell'aria uniforme è garantita da una tecnologia innovativa che non si era mai vista prima nel settore dei frigoriferi portatili.

Prestazioni e utilizzo: rispondere alle necessità di refrigerazione

Durante i test, l'EverFrost 2 ha dimostrato di mantenere le promesse. La possibilità di controllare separatamente le temperature delle due zone, variando da -20 a 20 gradi Celsius, permette di utilizzarlo sia come frigo che freezer contemporaneamente. Inoltre, è possibile disattivare uno dei due compartimenti, offrendo una flessibilità che può risultare molto utile in diverse situazioni.

Il prezzo di preordinazione di $799.99 include un'unità e una batteria, un affare decisamente più conveniente rispetto ad altri concorrenti sul mercato. Da un lato, il costo si fa più allettante rispetto ad alternative più costose come EcoFlow Glacier o Bluetti Multicooler. Tuttavia, il prezzo di listino di $1,099.99 potrebbe non rendere il prodotto competitivo rispetto alla concorrenza.

Considerazioni sul comfort: l'importanza della rumorosità e della praticità

Nonostante le sue potenzialità, ci sono pecche da considerare. L'unità in prova ha dimostrato di essere piuttosto rumorosa rispetto ad altri frigoriferi portatili. Il livello di rumore raggiunge 41 decibel durante la fase di raffreddamento, il che può risultare fastidioso nel lungo periodo, specialmente in ambienti piccoli come camper o cabine.

In aggiunta, la questione dell'ottimizzazione dello spazio all'interno degli scomparti rappresenta una criticità significativa. La profondità dei due scomparti rende difficile la ricerca di alimenti, in particolare quando l'unità è piena. Anker ha risposto alle preoccupazioni riguardanti la localizzazione degli oggetti in modo promettente, dichiarando che a partire da maggio saranno disponibili cestini separati a pagamento.

La gestione dell'energia: un aspetto cruciale per la vita all’aperto

Quando si considera un frigorifero portatile, l'efficienza energetica è un aspetto fondamentale, soprattutto per chi ha intenzione di utilizzarlo lontano dalla rete elettrica. Nonostante Anker affermi che la sua batteria può garantire fino a 104 ore di raffreddamento con due unità, i test condotti mostrano un consumo piuttosto elevato. Ho impostato la temperatura a -18C per il freezer e 4C per il frigo e la batteria è stata esaurita in sole 27 ore, il che può risultare problematico per avventure a lungo termine.

Il frigo, per di più, consuma 452Wh in modalità di potenza "smart", il che, sebbene possa garantire performance stabili, risulta elevato rispetto al consumo di prodotti concorrenti.

Un prodotto promettente ma richiede attenzione

L'Anker Solix EverFrost 2 presenta opportunità intriganti per chi cerca un frigorifero portatile versatile, ma ha anche delle complessità da gestire. Progettato per un utilizzo all'aperto, questo elettrodomestico necessita di una riflessione adeguata riguardo le esigenze individuali. Se cercate un frigorifero che possa accompagnarvi in escursioni, pic-nic o durante il campeggio, l'EverFrost 2 rappresenta senza dubbio un'opzione interessante, sempre tenendo in conto i suoi punti di debolezza e le condizioni di utilizzo.