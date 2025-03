Angry Miao lancia un mouse da gaming stravagante e innovativo: il AM Infinity Mouse

Il mondo del gaming è in continua evoluzione, e tra le novità più interessanti troviamo il mouse AM Infinity di Angry Miao, un dispositivo che si distingue per il suo design audace e la sua funzionalità unica. Con un prezzo di partenza di 125 dollari, disponibile in pre-ordine su Kickstarter fino al 17 marzo, questo mouse potrebbe presto diventare uno dei preferiti dagli appassionati di giochi.

Design leggero e originale

L’AM Infinity Mouse si presenta con una scocca in lega di magnesio scheletrata, il che gli consente di pesare solo 49 grammi, risultando tra i mouse full-size più leggeri attualmente sul mercato. Questa struttura innovativa, caratterizzata da un design che ricorda i veicoli sportivi d’epoca, non è solo esteticamente affascinante, ma offre anche una praticità unica. Il mouse ospita una batteria magnetica che può essere sostituita rapidamente. Un’ulteriore batteria viene mantenuta carica e a disposizione nel ricevitore 2.4GHz, contribuendo a dare al dispositivo il suo nome: il concetto di hot-swapping si traduce in una durata potenzialmente “infinita” per la batteria. Questa funzionalità permette di godere di sessioni prolungate di utilizzo senza dover interrompere il gioco per ricaricare, un aspetto fondamentale per i gamer accaniti.

Tecnologie all’avanguardia

L’Infinity Mouse non si limita a un design accattivante; è dotato di un polling rate di 8.000 Hz, che offre una latenza minore anche con monitor ad alta frequenza di aggiornamento. Il sensore ottico PixArt PAW3950, capace di raggiungere i 30.000 DPI, consente di impostare la sensibilità del mouse secondo le proprie preferenze. I micro switch TTC Orange Dot Optical V2 garantiscono un click tattile soddisfacente, in grado di registrare interventi su qualsiasi parte dei pulsanti. I pulsanti laterali, visibili nel prototipo con una finitura blu, saranno neri nella versione finale prevista per giugno.

Inoltre, il mouse offre diverse opzioni di connettività: oltre alla modalità wireless a 2.4GHz, supporta anche Bluetooth e USB-C. In modalità cablata senza batteria, il peso scende a soli 39 grammi. Angry Miao ha dichiarato che utilizzando il polling rate di 8.000 Hz in modalità wireless, si possono ottenere fino a 17 ore di utilizzo continuo prima di dover sostituire la batteria da 340 mAh. Riducendo il polling a 1.000 Hz, la durata stimata raggiunge le 43 ore, rendendolo un dispositivo altamente efficiente.

Ergonomia e estetica dare il giusto equilibrio

Nel mondo dei mouse da gaming, l’estetica può diventare il fattore decisivo. Il design aperto dell’Infinity Mouse potrebbe non essere gradito da tutti, in particolare a coloro che temono l’accumulo di polvere e sporcizia. Mentre molti mouse presentano schemi di svuotamento più conservativi per risparmiare peso, il mouse di Angry Miao spinge i confini estetici. L’ispirazione trae origine dalle auto sportive Lotus, conferendo al dispositivo un’aria di eleganza e originalità. Tuttavia, questa scelta di design potrebbe non adattarsi a tutte le mani. Le mie mani di dimensioni medie si trovano bene nella presa, ma potrebbero sorgere difficoltà per chi ha mani più piccole, con punti di contatto che potrebbero risultare scomodi.

Prima impressione e confronto con la concorrenza

Il mouse AM Infinity si presenta non solo come un oggetto funzionale ma anche come un accessorio di design per la scrivania. A differenza di molte altre opzioni disponibili, il prezzo è più contenuto rispetto alle chiavi di alta gamma, rendendo questo dispositivo accessibile a una più ampia categoria di utenti. Ho avuto modo di provare vari mouse da gaming di marchi rinomati come Logitech e Razer, e questo prodotto si distingue per la sua sensazione di solidità e per i suoni di click piacevoli. Rispetto al Logitech G Pro Wireless, il quale pesa 80g, l’Infinity offre una sensazione di leggerezza e maneggevolezza superiore, grazie alla possibilità di sostituire rapidamente le batterie senza l’ingombro di cavi o confusione sulla scrivania.

Sebbene vi siano molte promesse di prestazioni superiori nel mercato dei mouse da gaming, non tutti riescono a massimizzare queste caratteristiche. Tuttavia, l’Infinity Mouse, con le sue specifiche impressionanti, offre un design distintivo e vantaggi pratici che potrebbero convincere una nuova generazione di videogiocatori a investire in un prodotto così ben progettato.