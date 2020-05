La prossima versione di Android TV potrebbe chiamarsi Google TV (e avrà un nuovo design)

Stando a quanto emerso negli ultimi giorni sul web, sembra che Google stia lavorando su una nuova versione di Android TV, che potrebbe anche chiamarsi con un nome diverso.

La prossima versione di Android TV potrebbe presentare dei miglioramenti significativi dell’interfaccia utente, con caratteristiche hardware leggermente inferiori ma con più attenzione su film e programmi rispetto alle app. Questo approccio incentrato sul contenuto ha come obiettivo quello di garantire che il sistema possa resistere alla concorrenza di Amazon Fire Stick e Roku. Una delle fonti ha inoltre suggerito che il dispositivo in arrivo potrebbe essere elencato sotto il marchio Nest, anch’esso di proprietà di Google.

Ma la vera “chicca”, come anticipato in precedenza, è quella riportata da un autorevole portale come 9to5Google. Il sito riferisce infatti che Google starebbe pensando di rinunciare al marchio Android e di passare direttamente alla denominazione Google TV. Un’ipotesi tutt’altro che improbabile, se pensiamo che altri servizi sono stati interessati da questo cambio di nome: Android Pay ad esempio, che ora è diventato Google Pay, ma anche Android Wear (ora Wear OS) e Messaggi Android, ora semplicemente Messaggi.

Inoltre, l’obiettivo di BigG è quello di alleggerire il sistema per renderlo fruibile in maniera più semplice anche sui dispositivi dotati di hardware meno “prestanti”.

Gli utenti si chiedono quando verrà annunciata la prossima versione di Android TV, anzi, Google TV. Di certo l’occasione migliore sarebbe stata la Google I / O 2020, purtroppo annullata a causa della diffusione del COVID-19 che ha imposto l’adozione di provvedimenti molto rigidi.

Google ospiterà un evento online il prossimo 3 giugno per annunciare la prima beta di Android 11, e chissà che non possa essere quello il momento giusto per annunciare anche la nuova versione del sistema operativo.

Fonte XDA