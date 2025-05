Android e Google: un cambiamento significativo tra AI e design

La grande novità per Android si presenta con il major update visuale di Material Three Expressive, un annuncio proposto da Google durante un evento pre-show trasmesso su YouTube. Questo nuovo design rappresenta il cambiamento più significativo per il sistema operativo mobile più diffuso al mondo negli ultimi anni. Invece di essere svelato durante la tradizionale conferenza annuale per sviluppatori I/O, Google ha preferito anticipare il lancio creando già un alto livello di attesa nella comunità tech. In questo contesto, il vero protagonista resta l’intelligenza artificiale, argomento che si prevede dominerà le discussioni durante l’evento, che inizierà martedì.

L’attenzione su AI e il futuro di Gemini

Durante la conferenza I/O, ci si aspetta che Google metta in evidenza il suo nuovo progetto Gemini, sottolineando i miglioramenti e l’integrazione con i prodotti visibili ai consumatori. Negli ultimi keynote della manifestazione, è emersa una tendenza chiara: l’argomento Android ha assunto un ruolo marginale rispetto agli sviluppi legati all’intelligenza artificiale, con il CEO Sundar Pichai che ha citato “AI” in un numero impressionante di occasioni. Le edizioni passate dell’evento avevano già messo in risalto questa evoluzione, al punto che le menzioni di AI erano diventate uno sport per gli spettatori. Questa osservazione suggerisce un cambiamento sostanziale nel panorama tecnologico, con Google e altre aziende tecnologiche che si muovono rapidamente verso l’integrazione delle funzionalità AI.

Aggiornamenti e nuove funzionalità per tutti

Un aspetto positivo di questo contesto è l’impegno di Google nel rendere disponibili nuove funzionalità per un numero maggior di dispositivi, anche quelli non aggiornati all’ultima versione del sistema operativo. Aziende come Samsung e Motorola spesso lanciano aggiornamenti delle loro versioni Android seguendo la propria tabella di marcia, ma tramite Google Play e aggiornamenti delle applicazioni, le nuove caratteristiche possono raggiungere gli utenti più rapidamente. In passato, un problema comune per Android era la lentezza nella diffusione delle nuove funzioni, che spesso lasciavano molti utenti senza aggiornamenti. Quest’anno, Google ha deciso di adottare un nuovo approccio, con un rilascio maggiore previsto per il secondo trimestre e uno minore per il quarto, il che consentirà a un numero maggiore di dispositivi di beneficiare delle novità introdotte.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

L’inevitabile rischio di ripetizione

Tuttavia, c’è il rischio che quest’edizione di I/O si ricomponga in uno schema già visto, caratterizzato da eventi centrati sull’intelligenza artificiale. Negli ultimi due anni, molte aziende tech hanno affrontato il tema AI come questione centrale, presentando funzionalità promesse senza mai concretizzarle. Si è trattato di un continuo ribadire di innovazioni con scadenze sempre rimaneggiate, in un circolo che sembra non avere fine. Alla luce di ciò, Google si distingue per aver effettivamente implementato molte dei suoi progetti basati sull’intelligenza artificiale, con un’ampia gamma di applicazioni come il piattaforma XR—soprattutto i occhiali che sono stati già annunciati, oltre a Chrome, Gmail e Meet. Questi strumenti offrono molto margine di manovra e aree da esplorare per i consumatori e gli sviluppatori.

L’attesa cresce per un evento che potrebbe segnare una nuova tappa nell’evoluzione di Android e dell’intelligenza artificiale, mentre i futuri sviluppi potranno confermare le aspettative nei confronti di Google e del suo impegno costante in questo settore in rapida espansione.