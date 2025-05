Android 16 QPR1 Beta 1: Nuova opzione per gestire le impronte digitali sui dispositivi Pixel

Con il lancio della prima beta di Android 16 QPR1, Google ha introdotto una funzionalità interessante per gli utenti dei suoi dispositivi Pixel. Questa nuova opzione consente agli utenti di visualizzare le impronte digitali registrate, rendendo più semplice la gestione delle stesse senza doverle cancellare e ricapturare. Si tratta di un miglioramento significativo per semplificare l’interazione con la tecnologia biometrica.

Funzionalità per visualizzare le impronte digitali registrate

L’aggiornamento Android 16 QPR1 Beta 1, appena rilasciato, offre una possibilità in più per gli utenti dei dispositivi Pixel. All’interno delle impostazioni di sblocco tramite impronta digitale, è apparso un nuovo pulsante che permette di controllare quali impronte sono state registrate. Cliccando sul tasto dedicato, gli utenti saranno guidati a toccare il sensore di impronte, il quale evidenzierà l’impronta corrispondente sul display. Questa operazione semplifica notevolmente la vita di chi ha molte impronte registrate e desidera identificare rapidamente quella corretta, evitando il lungo processo di cancellazione e riconfigurazione.

Il sistema, grazie a una schermata con sfondo nero e l’icona dell’impronta digitale, comunica chiaramente all’utente di posizionare il dito sul sensore. Una volta eseguita l’azione, la pagina si chiude automaticamente e, se l’impronta è registrata, si illumina il corrispondente campione. Questo è particolarmente utile per chi ha dimenticato di assegnare un nome alle impronte durante la configurazione iniziale, consentendo così di gestirle più facilmente.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Design rinnovato e altre novità nell’aggiornamento

Oltre alla nuova opzione per visualizzare le impronte digitali, la pagina di sblocco tramite impronta digitale ha subito un restyling. Questo aggiornamento grafico segue le linee guida del design Material 3 di Google, che mira a offrire un’esperienza utente più fluida e moderna. A questo si aggiungono altre funzionalità interessanti, come la nuova opzione “Magic Portrait” che consente agli utenti di personalizzare lo sfondo della schermata di blocco.

Inoltre, l’interfaccia del menu delle applicazioni recenti è stata migliorata per rendere più accessibili le funzioni di contesto, facilitando l’interazione con le app in uso. È stata introdotta anche una barra di scorrimento per controllare la dimensione dell’orologio predefinito della schermata di blocco, offrendo così maggiore personalizzazione al look del dispositivo.

Un aggiornamento che migliora l’esperienza utente

Sebbene l’opzione per controllare le impronte digitali sia una modifica minore rispetto ad altre funzionalità di Android 16 QPR1 Beta 1, rappresenta comunque un miglioramento significativo per l’uso quotidiano. Gli utenti potranno così gestire in modo più efficace le impronte registrate, semplificando il processo di controllo e modifica. Complessivamente, questo aggiornamento continua a seguire la direzione intrapresa da Google nel migliorare l’interatrività e la personalizzazione sui dispositivi Pixel, rendendo l’esperienza d’uso sempre più intuitiva e coinvolgente.

Per chi volesse condividere suggerimenti o esperienze legate a questa beta, è possibile contattare il team di Android Authority via email e contribuire alla discussione sulle novità di Android.