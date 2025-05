Android 16 QPR1 Beta 1: Il redesign della schermata Recenti rende le funzioni più accessibili

Android continua il suo percorso di aggiornamento con il rilascio della versione Android 16 QPR1 Beta 1, che porta con sé importanti modifiche alla schermata Recenti. Questo miglioramento è stato progettato per semplificare la fruizione delle applicazioni, rendendo più visibili azioni comuni come il cambio di app o l’utilizzo della modalità schermo diviso. La nuova interfaccia offre una maggiore chiarezza visiva, mantenendo l’utente al centro dell’esperienza.

Modifiche alla schermata Recenti: pulsante pillola per maggiore accessibilità

Una delle innovazioni più significative riguarda l’introduzione di un pulsante dalla forma pillolata che facilita l’accesso al menu contestuale delle app. Questo pulsante non solo presenta il nome dell’app, ma include anche una freccia verso il basso, un chiaro indicatore che segnala la disponibilità di ulteriori opzioni. Grazie a questa modifica, gli utenti possono ora accorgersi più facilmente di funzioni precedentemente nascoste, come la modalità schermo diviso.

L’aspetto principale del cambiamento è che, invece di visualizzare solo l’icona dell’app sopra la sua attività, ora viene mostrato anche il nome dell’app e il nuovo pulsante pillola. Questo fornisce un chiarimento utile, identificando in modo inequivocabile quale app è associata a ciascuna anteprima dell’attività. Le tecnologie della schermata Recenti mirano a semplificare le operazioni quotidiane degli utenti mobile.

Nuove azioni disponibili: un menu contestuale ampliato

Con Android 16 QPR1 Beta 1, il menu contestuale della schermata Recenti offre un totale di sette azioni principali. Tra queste troviamo “Informazioni app”, “Schermo diviso”, “Fissa”, “Metti in pausa app”, “Screenshot”, “Seleziona” e “Chiudi”. Una funzionalità aggiuntiva, “Salva coppia app”, si attiva esclusivamente quando si accede al menu contestuale per un’attività in modalità schermo diviso. Questa espansione nelle opzioni disponibili mira a migliorare l’efficienza nel multitasking, aiutando gli utenti a gestire le proprie applicazioni con maggiore facilità.

L’introduzione di pulsanti dedicati per lo “Screenshot” e “Seleziona” rimane in linea con le tradizioni delle versioni precedenti di Pixel. Queste funzioni sono state apprezzate e utilizzate da tempo, e la loro presenza continua a favorire una più rapida interazione con il sistema operativo.

Aspetti visivi: un design più coerente ed elegante

Oltre alla funzionalità migliorata, Android 16 QPR1 Beta 1 ha introdotto alcune sottili ma significative modifiche visive. I pulsanti “Screenshot” e “Seleziona” sono ora contenuti all’interno di contenitori a forma di pillola, conferendo un aspetto più armonioso alla schermata Recenti. Anche lo sfondo, che in precedenza presentava un grigio solido, è stato rimodellato: ora è possibile vedere una versione sfocata del wallpaper dell’utente o del contenuto sottostante. Questa scelta estetica si allinea con il nuovo tema Material 3 Expressive di Google, puntando a un design che sia non solo funzionante, ma anche gradevole dal punto di vista visivo.