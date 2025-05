Android 16 per TV: l’aggiornamento del sistema operativo con poche novità visive e interessanti migliorie

La nuova versione di Android TV, la 16, è in arrivo, ma gli utenti potrebbero rimanere delusi dalla scarsità di cambiamenti nell’interfaccia rispetto alla versione precedente, Android 14. Nonostante l’aggiornamento porti una serie di nuove funzionalità e miglioramenti orientati agli sviluppatori, l’aspetto generale dell’interfaccia rimane molto simile, con qualche lieve modifica nel menu delle impostazioni. Gli appassionati di tecnologia dovranno aspettare il rilascio ufficiale previsto per la fine dell’anno, per scoprire tutte le potenzialità di questa evoluzione.

Le modifiche visive nel menu impostazioni

Fra le poche novità estetiche introdotte in Android 16 per TV, la più evidente è rappresentata dal menu delle impostazioni, che ha visto un’implementazione di una migliore separazione dei colori tra il menu principale e i sottomenu. Le intestazioni del testo sono ora racchiuse in forme arrotondate, mentre le icone sono posizionate su sfondi circolari di colore scuro, particolari che aumentano la chiarezza visiva. Questa modifica, seppur utile, non segna una vera rivoluzione nel design dell’interfaccia, che appare sostanzialmente statica e poco avvincente.

La schermata principale e il pannello delle impostazioni rapide sono rimasti invariati, contribuendo a mantenere la sensazione di staticità di Android TV. Gli utenti che si aspettano le aggiornamenti più colorati e dinamici, tipici di Material 3 riscontrabili su smartphone e smartwatch, potrebbero rimanere delusi. Non ci sono tracce di tematiche di colori dinamici o animazioni fresche: il look di Android 16 continua a risultare piuttosto sobrio e tradizionale.

Le nuove funzionalità per gli sviluppatori

Nonostante le limitate modifiche visive, Android 16 per TV porta con sé interessanti aggiornamenti per gli sviluppatori. Secondo il changelog ufficiale di Google, è stata introdotta una nuova funzionalità chiamata MediaQualityManager. Questa opzione offre agli sviluppatori una maggiore capacità di personalizzazione nella gestione della qualità dei media e dei formati audio. Grazie a questa funzione, i programmatori possono ottimizzare le selezioni del profilo video in modo più dettagliato.

In aggiunta, il supporto per il codec audio IAMF è stato implementato, permettendo una migliore integrazione con l’audio spaziale. Questo supporto potrà essere esteso anche a versioni precedenti della piattaforma tramite il modulo decoder IAMF di ExoPlayer. Google ha anche lavorato su vari miglioramenti relativi alle performance della riproduzione video, alla stabilità dell’HDMI-CEC e all’ottimizzazione per i kernel a 64 bit.

Rilascio e integrazione futura con Gemini

Attualmente, Android 16 per TV è disponibile solo in una versione preliminare per emulatori, il che implica che il rilascio della versione completa è ancora atteso per la fine dell’anno. Questo lasso di tempo rappresenta un’opportunità per Google di affinare il prodotto e aggiungere ulteriori funzioni prima della distribuzione al pubblico. Tuttavia, non ci si aspetta una revisione robusta dell’aspetto visivo, ma piuttosto un affinamento delle funzionalità già esistenti.

In un’ottica futura, Google ha annunciato che Gemini arriverà su Android TV nel corso dell’anno, ma al momento non ci sono evidenze della sua inclusione nella beta attuale, lasciando i consumatori in attesa. Preoccupante è anche il fatto che non sarà lanciato per primo sul Google TV Streamer, il che solleva interrogativi sulle tempistiche e sulle strategie di mercato di Google per questa piattaforma.

Android 16 per TV si preannuncia come un aggiornamento con novità interessanti per gli sviluppatori, ma con poche sorprese per gli utenti finali, i quali dovranno attendere ulteriori evoluzioni per scoprire i veri benefici di questa nuova versione.