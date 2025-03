Android 16: nuove funzionalità multitasking e modalità desktop in arrivo

Nell’ambito dell’evoluzione dei sistemi operativi, Android 16 si prepara a segnare un cambiamento significativo con il recente rilascio della Beta 3 da parte di Google. Questa nuova versione non solo raggiunge la stabilità della piattaforma, ma introduce anche una serie di migliorie che mirano a potenziare ulteriormente l’esperienza utente, in particolare sui tablet e sui dispositivi con modalità desktop. Con una particolare attenzione al multitasking, Android 16 promette di ridisegnare il modo in cui gli utenti interagiscono con le applicazioni sui loro dispositivi.

Miglioramenti per la modalità desktop nei tablet

Google ha messo in atto un’attenzione particolare verso l’ottimizzazione della modalità desktop presente nei tablet, un obiettivo che era già emerso durante lo sviluppo di Android 12L. La Beta 3 di Android 16 introduce funzioni innovative per il multitasking che indirizzano specificamente i tablet, migliorando l’usabilità e rendendo l’accesso alle applicazioni più fluido e intuitivo.

Quando viene attivata la modalità desktop con finestre, gli utenti notano alcune novità. Una delle caratteristiche principali è la presenza di una maniglia per le finestre, visibile nella parte alta dell’app quando è in modalità a schermo intero. Questo consente un accesso rapido alla funzione di ridimensionamento, migliorando il passaggio da uno stato a schermo intero a una finestra. Inoltre, un semplice tap sulla maniglia dà accesso a ulteriori opzioni di visualizzazione, inclusa quella della finestra a forma libera.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Quest’ottimizzazione è parte di un processo più ampio, dove Google sta attentamente considerando come i tablet debbano adattarsi a un uso multifunzionale, allineando le loro capacità alle aspettative moderne degli utenti.

Introduzione del pulsante ‘riduci a icona’

Un altro elemento chiave in questo aggiornamento riguarda l’aggiunta di un nuovo pulsante per ridurre a icona le applicazioni aperte in modalità a finestra libera. Questa funzionalità è stata integrata nella barra d’intestazione, che ora include l’icona dell’app, il suo nome, e vari pulsanti di gestione. Questa funzione di riduzione a icona non è nuova per gli utenti di Android, essendo già presente su Android 15 QPR2, ma è finalmente disponibile anche nella nuova Beta di Android 16.

Facendo tap sul pulsante “riduci a icona”, l’app non si chiude. Essa rimane attiva e accessibile tramite la barra delle applicazioni, mantenendo il suo stato precedente. Questo miglioramento non solo semplifica l’interazione con più applicazioni contemporaneamente, ma permette anche una gestione più flessibile del lavoro in multitasking. L’indicatore che segnala che un’app è stata ridotta a icona fornisce quindi una guida visiva chiara per gli utenti.

Nuove opzioni di multitasking

Oltre ai miglioramenti nella modalità desktop e all’introduzione del pulsante di riduzione a icona, Android 16 presenta altre due funzionalità significative legate al multitasking sui tablet. Una di queste è la possibilità di utilizzare YouTube in modalità picture-in-picture mentre si opera con altre applicazioni a schermo intero, una funzione molto apprezzata per chi desidera godere di contenuti video senza interrompere il proprio lavoro.

L’altra novità utile è la capacità di trascinare singole schede da Google Chrome in finestre indipendenti. Questo passaggio facilita la navigazione web, permettendo di mantenere aperte più schede senza la necessità di passare costantemente da una finestra all’altra. Tali funzionalità si integrano perfettamente nel paradigma multitasking crescente di Android, evidenziando l’interesse di Google nel rendere il sistema operativo sempre più versatile e adatto a una vasta gamma di dispositivi.

Con questi cambiamenti, Android 16 non solo rinsalda la posizione di Google nel panorama degli OS mobile, ma si prefigura come un aggiornamento significativo per chi utilizza i tablet in contesti professionali e personali, promettendo un’esperienza utente migliore e più fluida.