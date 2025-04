Android 16: Nuove caratteristiche e aggiornamenti in arrivo per il 2025

Google ha rivoluzionato il panorama delle sue versioni di Android. Con il passaggio a Android 15, ha deciso di scindere l’aggiornamento della piattaforma dalla serie Pixel 9, permettendo a software e hardware di avere percorsi di sviluppo separati e autonomi. Mentre Android 15 è ora stabilmente disponibile, gli utenti e gli appassionati sono già proiettati verso Android 16, attualmente in fase beta 4. Ecco tutte le novità e le attese riguardanti la prossima iterazione del sistema operativo, con uno sguardo anche a quello che ci aspettiamo per il 2025.

Android 16: Un nuovo nome senza dessert

Google ha abbandonato la tradizione dei nomi dolci per le versioni di Android a partire da Android 10. Con Android 16, non ci saranno nomi dessert ufficiali. Tuttavia, internamente, Android 16 ha il nome in codice “Baklava”, suggerendo un salto creativo dalla precedente “Vanilla Ice Cream” di Android 15. In effetti, il salto da “V” a “B” riflette significative modifiche al backend di Android.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Google ha confermato una data di rilascio anticipata per Android 16, programmata per il secondo trimestre del 2025, con indiscrezioni che puntano a un lancio il 3 giugno.

Il cronoprogramma di rilascio di Android per il 2025

Il 2025 segna un cambio sostanziale per Google, che ha programmato di lanciare Android 16 in un periodo abbastanza inusuale, ossia nel secondo trimestre, invece del consueto terzo o quarto trimestre. Questa modifica è stata pensata per allineare meglio il rilascio di Android con il lancio di nuovi dispositivi in tutto l’ecosistema Google. Pertanto, è probabile che la serie Google Pixel 10 esca con Android 16 già preinstallato.

Oltre alla versione principale, Google prevede di rilasciare aggiornamenti minori per Android 16, tra cui un eventuale 16 QPR2 che potrebbe arrivare nel quarto trimestre del 2024.

Novità di Android 16: Live Updates e funzionalità

Uno dei principali richiami di Android 16 è l’introduzione delle Live Updates, una nuova tipologia di notifiche che consentirà agli utenti di monitorare attività importanti in tempo reale, come le consegne di cibo o i servizi di car sharing. Queste notifiche altamente prioritarie saranno visibili anche sulla schermata di blocco, creando un’esperienza utente più coerente.

Dal momento che questa funzione non è ancora abilitata nel Beta 3, ci aspettiamo di vedere il suo pieno potenziale una volta lanciate le versioni stabili di Android 16. Le Live Updates promettono di semplificare molte attività quotidiane, presentandosi come una soluzione standardizzata rispetto a soluzioni personalizzate già esistenti in applicazioni come Uber.

Easter Eggs e nuovi giochi interattivi

Come da tradizione, Android 16 includerà Easter Eggs, quei piccoli e divertenti segreti nascosti nel sistema. In questo caso, il minigioco a tema spaziale presente in Android 15 torna in una forma evoluta. Con l’aggiornamento si prevede di aggiungere funzionalità come l’autopilota per il gioco che permetterà ai giocatori di attivare questa funzione in modo manuale.

Il coinvolgimento degli utenti attraverso questi giochi non solo contribuisce a rendere l’interazione col sistema più divertente, ma serve anche a mostrare le potenzialità grafiche di Android 16.

API innovative e miglioramenti per gli sviluppatori

Google sta puntando a migliorare le capacità delle app attraverso nuove API come il Photo Picker, che offrirà agli sviluppatori maggiore controllo sull’interfaccia utente durante la selezione di foto. Questa opzione tenderà a garantire la sicurezza e la privacy degli utenti, limitando l’accesso a solo le immagini selezionate.

Inoltre, la piattaforma supporterà il caricamento di video di alta qualità con il nuovo codec APV, promettendo una qualità video percepibilmente superiore con una diminuzione del consumo di spazio di archiviazione.

Modifiche al sistema delle notifiche e controllo UX

Android 16 apporterà significativi miglioramenti anche al sistema di notifiche. Le notifiche saranno più intelligenti, raggruppando contenuti simili per silenziare e semplificare l’esperienza utente. Le notifiche sensibili sulla schermata di blocco verranno mascherate per proteggere informazioni private, un passo avanti significativo per la sicurezza degli utenti.

Inoltre, oggi ci si aspetta che Google porti innovazioni per una navigazione più fluida tra le app. Tra queste, migliorie per il multitasking e l’introduzione di un nuovo pannello di controllo per le impostazioni rapide.