Android 16 introduce un nuovo widget per passare rapidamente tra utenti

Android 16 presenta una novità interessante per gli utenti: il nuovo widget "multiutente", utile per agevolare il passaggio tra diversi profili su un dispositivo. Questa funzionalità facilita notevolmente l'interazione per chi condivide il dispositivo con altri, offrendo un modo immediato per gestire più profili.

Un passo avanti con il nuovo widget multiutente

Android ha sempre fornito un sistema di supporto per più utenti, permettendo a ciascun profilo di avere i propri dati, home screen personalizzate, applicazioni e impostazioni. Sebbene gli utenti di smartphone Android possano non utilizzare frequentemente più profili, questa esigenza è più diffusa su tablet, spesso condivisi tra membri della famiglia. Per passare da un utente all'altro, la procedura tradizionale prevede di andare in Impostazioni > Sistema > Utenti oppure di utilizzare il pulsante del cambio utente nel pannello delle Impostazioni rapide. Con Android 16, però, Google offre qualcosa di più pratico: un widget che semplifica questa operazione.

Il nuovo widget per il cambio utente è progettato per essere intuitivo e pratico. Presenta pulsanti ingombranti che consentono di passare rapidamente tra gli utenti. Ogni pulsante mostra la foto del profilo dell’utente, rendendo chiaro a chi si fa riferimento semplicemente toccandolo. Sono inclusi anche collegamenti rapidi per accedere alla pagina delle impostazioni multiutente di Android, rendendo la navigazione ancora più fluida.

Come aggiungere il widget alla schermata principale

Per utilizzare il nuovo widget multiutente, basta aprire il selettore di widget sul launcher Android preferito e cercare il widget "cambio utenti". Se stai utilizzando il Pixel Launcher, questo widget si trova sotto la categoria “Utenti”. L'aggiunta è semplice e immediata, permettendo di personalizzare la schermata principale a seconda delle esigenze individuali.

Da notare che questo widget è contenuto all'interno di un'app di sistema inclusa in Android 16 Beta 2 denominata "Multiuser". Non può essere scaricato come un'app normale poiché richiede il permesso di gestione degli utenti, riservato solo alle app di sistema. Pertanto, per utilizzare questo widget, è necessario installare immediatamente Android 16 Beta 2 o attendere il rilascio stabile di Android 16 sul proprio dispositivo.

Considerazioni sull'uso del widget multiutente

L'introduzione di questo widget rappresenta senza dubbio un passo avanti per quei dispositivi condivisi in ambito familiare o tra colleghi. Si stima che l'uso di più utenti possa aumentare, rendendo i dispositivi più accessibili alle diverse esigenze degli utenti. Questo strumento non solo facilita il passaggio tra i vari profili, ma può anche migliorare l'esperienza di utilizzo complessiva per chi desidera mantenere privati i propri dati da altre persone.

Con l’uscita della beta, gli utenti sono ora chiamati a testare questa nuova funzionalità. Si preferisce attenderne i feedback, per capire se essa risponderà alle aspettative e favorirà l’adozione di questa funzionalità o se, al contrario, si riterrà superflua.

Se possiedi un dispositivo Android e gestisci più utenti, ti chiediamo di condividere le tue impressioni sul nuovo widget multiutente. Sarà interessante vedere come gli utenti accoglieranno questa novità e se apporterà effettivamente un valore concreto nella quotidianità.