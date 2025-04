Android 16 Beta 4 arriva su Pixel: ultime novità prima del lancio ufficiale

Con l’annuncio del rilascio di Android 16 Beta 4, Google si avvicina sempre di più al debutto della nuova versione stabile prevista per il secondo trimestre del 2025. Gli appassionati di tecnologia e i tester potranno finalmente accedere a questa nuova versione, ma la maggior parte degli utenti potrebbe preferire aspettare la notifica per l’aggiornamento automatico.

Android 16 Beta 4: i dettagli del rilascio

È ufficiale, Google ha reso disponibile Android 16 Beta 4 per i dispositivi Pixel, inclusi telefonini e tablet. Questo aggiornamento segna un’importante fase di stabilizzazione dello sviluppo del sistema operativo. Sebbene la nuova versione non sia ancora pronta per un rilascio stabile, il progressivo avvicinarsi della Platform Stability indica che Google sta per completare le modifiche necessarie prima del grande lancio. Ciò significa che potranno esserci solo piccole rifiniture da effettuare prima che Android 16 venga messo a disposizione di un pubblico più ampio.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Per coloro che desiderano provare immediatamente le novità, è possibile scaricare e installare manualmente l’OTA o l’immagine di fabbrica, ma è consigliabile attendere le notifiche per un’esperienza più semplice e lineare. Coloro che sono già iscritti al programma Beta riceveranno aggiornamenti diretti riguardo la disponibilità delle nuove versioni. È importante notare che Google non ha ancora aggiornato i link per i download, ma ci si aspetta che saranno disponibili a breve.

Le novità di Android 16 Beta 4

Questa versione di Android 16 rappresenta il secondo importante rilascio nel ciclo di stabilizzazione, il che significa che le modifiche all’API e alle funzionalità di sistema sono ora sostanzialmente definitive. Tuttavia, gli sviluppatori stanno già notando alcune modifiche significative che verranno implementate nei prossimi aggiornamenti. Tra queste, una revisione dei parametri di Do Not Disturb , che è diventato piuttosto complesso e che ora verrà semplificato grazie ai nuovi modi di funzionamento previsti.

Inoltre, Google ha riconfermato il suo obiettivo di un rilascio completo di Android 16 nel secondo trimestre di quest’anno, tranquillizzando i tester già coinvolti nel programma Beta riguardo ai prossimi passaggi. Nonostante ci siano diverse novità, gli utenti della versione Beta possono aspettarsi notifiche tempestive quando sarà disponibile l’aggiornamento Ota per la loro installazione.

Pixel 9a: un nuovo partecipante alla Beta di Android

Una delle novità più interessanti di Android 16 Beta 4 è l’inclusione del Pixel 9a nel programma Beta di Google. Questo segna un passo significativo per gli utenti di questo modello, che ora potranno provare in anteprima le ultime funzionalità del sistema operativo, prima del rilascio ufficiale. Essere parte del programma Beta permette agli utenti di esplorare nuove funzionalità, segnalare bug e contribuire allo sviluppo di Android, rendendo così il loro feedback vitale per il team di Google.

A questo punto, gli utenti sono invitati a tenersi aggiornati sulle ultime novità riguardanti Android 16 e a comunicare eventuali suggerimenti direttamente alla redazione tramite il canale email dedicato. Non resta che prepararsi a scoprire tutto ciò che Android 16 avrà da offrire quando arriverà nella sua forma definitiva.