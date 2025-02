Android 16 Beta 2: novità e migliorie in arrivo per gli utenti

A meno di un mese dall'uscita della prima beta di Android 16, Google ha rilasciato la seconda versione di prova. Questo nuovo aggiornamento presenta una serie di correzioni di bug e alcune interessanti funzioni che promettono di migliorare l'esperienza d'uso. In questo articolo, esploreremo le innovazioni e gli aggiustamenti apportati a questa versione beta, con un focus particolare su come questi cambiamenti possono influenzare gli utenti.

Miglioramenti alla fotocamera: un sistema ibrido per tutti

Una delle modifiche più significative riguarda il sistema della fotocamera. Google ha introdotto un nuovo sistema ibrido di autoesposizione che combina la semplicità della modalità automatica con funzionalità avanzate, tipiche della modalità Pro. Questo approccio innovativo è pensato per soddisfare le esigenze sia degli utenti casuali che di quelli esperti.

Con il nuovo sistema, gli utenti possono ora regolare i livelli ISO e i tempi di esposizione, mantenendo però l'autoesposizione e altre regolazioni più complesse gestite dall'algoritmo. Questo significa che ci sarà una maggiore libertà creativa per chi ama scattare foto artistiche, senza doversi immergere in un mare di opzioni altrimenti disponibili solo per i professionisti.

Inoltre, nella nuova beta, è inclusa una funzionalità di correzione del colore che permette di modificare la temperatura e il tono delle immagini. Questa opzione risulta utile per compensare irregolarità nella luce, rendendo più facile creare scatti dal tocco artistico. In aggiunta, c'è il supporto per le foto in movimento, che catturano un attimo di movimento prima di stabilizzarsi nell’immagine finale.

Supporto per nuovi formati e funzionalità per gli account

Un'altra novità riguarda l’introduzione del supporto per il formato HEIC, che consente di acquisire immagini di alta qualità senza occupare troppo spazio di archiviazione. Google ha anche annunciato che sono in arrivo supporto per AVIF e UltraHDR, permettendo agli utenti di gestire meglio la qualità e lo spazio delle loro fotografie.

A questo si aggiunge una nuova widget per il cambio rapido degli account, una funzione particolarmente apprezzata da chi utilizza lo smartphone sia per lavoro che per uso personale. Questa novità elimina la necessità di accedere ogni volta ai pannelli delle impostazioni rapide, rendendo tutto più agevole.

Accesso semplificato a Google Wallet e correzione di bug

Per coloro che utilizzano Google Wallet, ci sarà un'ulteriore comodità: la possibilità di collegarlo al pulsante di accensione. In questo modo, è possibile aprire l'app con semplici due tap sul pulsante stesso, rendendo le transazioni più rapide. Gli utenti devono solo attivare la funzione nella sezione delle impostazioni relative ai gesti, semplificandosi ulteriormente l'esperienza di acquisto.

Per quanto riguarda le correzioni di bug, la seconda beta include diverse risoluzioni di problemi noti. Tra questi, è stato risolto un bug che causava il crash dell'app Google Home e un altro che provocava riavvii imprevisti durante le chiamate. Questi aggiustamenti miglioreranno sicuramente la stabilità del sistema, rendendo l'esperienza più fluida e priva di interruzioni.

Compatibilità e come partecipare

È importante sottolineare che la Beta 2 di Android 16 è attualmente accessibile solo ai dispositivi Pixel, a partire dal Pixel 6 e versioni successive, fino al Pixel Tablet. Coloro che desiderano partecipare al programma beta possono iscriversi attraverso il sito ufficiale di Google, seguendo la procedura in Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software.

Queste nuove funzionalità e miglioramenti offrono uno sguardo interessante sulle potenzialità che Android 16 porterà con sé, promettendo un sistema operativo sempre più vicino alle esigenze degli utenti.