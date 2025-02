Android 16 Beta 2: La nuova funzione "Extra Dim" per una luminosità più comoda sui Pixel 9

Con l'arrivo di Android 16 Beta 2, i possessori del Google Pixel 9 hanno una nuova opzione per gestire la luminosità dello schermo in notturna. Questa versione introduce una rinnovata funzionalità "Extra Dim", ora integrata direttamente nel cursore della luminosità, semplificando l'esperienza d'uso e migliorando il comfort visivo. La novità è al momento disponibile esclusivamente sui dispositivi Pixel 9, rendendo incerta la possibile estensione agli altri modelli.

Che cosa è la funzione "Extra Dim"

L'opzione "Extra Dim" è stata progettata per rendere gli schermi degli smartphone più confortevoli in condizioni di scarsa illuminazione. Questa funzionalità si avvale di un software avanzato che agisce sui dati dei pixel, modificando l'intensità dei colori luminosi al fine di ridurre la luminosità complessiva. Tradizionalmente, questa opzione richiedeva un'attivazione manuale, il che poteva portare a situazioni scomode, come ritrovarsi con uno schermo troppo scuro al mattino per un'impostazione dimenticata.

Con l'introduzione di Android 16 Beta 2, la gestione di questa funzione diventa più intuitiva. Non sarà più necessario attivarla e disattivarla manualmente, poiché si attiverà automaticamente abbassando il cursore della luminosità al minimo. Questo cambiamento rappresenta un miglioramento significativo rispetto alle versioni passate, dove il controllo su "Extra Dim" risultava meno immediato e comprensibile.

Come funziona la nuova integrazione di "Extra Dim"

Nel dettaglio, la nuova implementazione della funzione "Extra Dim" in Android 16 Beta 2 utilizza una matrice di trasformazione che agisce sui colori rosso, verde e blu che lo schermo deve visualizzare. In questo processo, il sistema diminuisce l'intensità dei colori luminosi, rendendo lo schermo più confortevole per gli utenti durante la notte o in ambienti bui.

La versione attuale del cursore luminosità ha migliorato notevolmente l'esperienza d'uso. Infatti, i possessori del Pixel 9 possono agire sul cursore senza preoccuparsi di attivare accidentalmente la funzione, poiché "Extra Dim" sarà presente solo quando la luminosità è ridotta al minimo. Questo è particolarmente utile per coloro che spesso utilizzano la regolazione automatica della luminosità o modificano manualmente il cursore più volte al giorno.

Disponibilità e limiti della nuova funzione

Attualmente, la nuova versione della funzione "Extra Dim" è limitata esclusivamente alla serie Pixel 9 con Android 16 Beta 2. Sebbene sia attivata automaticamente, gli utenti possono disabilitarla accedendo alle impostazioni relative a Display e Accessibilità. Si registra anche l'eliminazione del vecchio collegamento per attivare "Extra Dim" dal pannello delle impostazioni rapide, che ora presenta un dialogo informativo sulle novità implementate.

Tuttavia, non è chiaro perché la nuova opzione non sia disponibile su altri telefoni Pixel. Le limitazioni potrebbero dipendere dalla necessità di utilizzare nuove API compatibili solo con l'hardware del Pixel 9. Infatti, alcune funzionalità fragili, come il refresh rate adattivo, sono state attivate in modo selettivo, ciò che ha sorpreso gli utenti, ma potrebbe indicare le necessità tecniche behind the scenes.

Considerazioni finali sulla funzione "Extra Dim"

La funzione "Extra Dim" ha dimostrato di essere un progetto in evoluzione, esaminato e presente in sviluppo da tempo. Originariamente conosciuta come "even dimmer", la funzionalità è stata rivista per migliorare le esigenze degli utenti. Nonostante alcune persone possano lamentarsi della mancanza di regolazione dell'intensità di abbassamento, la nuova integrazione assicura che non sia più necessario ricordare di disattivarla manualmente, un cambiamento ben accolto da molti.

Google sta facendo progressi nella semplificazione delle funzionalità di accessibilità e nel miglioramento dell'esperienza d'uso, dimostrando un’attenzione particolare alle esigenze quotidiane degli utenti mobile.