Con Android 13 grandi miglioramenti nel gaming: tutte le novità

Il settore del gaming sta vivendo una notevole espansione nell’ultimo periodo, determinata anche dalla pandemia di Covid-19 che ha “allargato” la platea di videogiocatori. In molti amano passare del tempo anche con i giochi Android, ed è anche per questo che Google ha evidentemente voluto migliorare in tal senso le potenzialità del robottino verde.

Stando al codice appena scoperto nell’anteprima per sviluppatori di Android 13, infatti, BigG starebbe lavorando a delle novità molto interessanti per la prossima versione di Android.

Secondo quanto riportato da Mishaal Rahman, l’ultima anteprima include soprattutto un nuovo metodo nell’API GameManager. Il nuovo metodo, che prende il nome di setGameState, consentirà a un gioco di passare alla piattaforma il suo stato e anche se sta attualmente caricando qualcosa. In questo modo il caricamento del gioco potrebbe giovarsi di una notevole velocizzazione, dando la priorità all’utilizzo della CPU e offrendo prestazioni complessive migliori.

Utilizzando il nuovo metodo, per essere più chiari, i giochi possono “dire al sistema” se devono essere interrotti o meno. Questa funzione potrebbe influire direttamente sui tempi di caricamento, consentendo agli sviluppatori di indicare al sistema di aumentare le prestazioni della CPU e di non lasciare che nulla interferisca durante il caricamento delle risorse (o anche di altro).

Poiché il caricamento delle risorse è spesso ciò che rallenta maggiormente un gioco, questo aggiornamento potrebbe garantire un forte miglioramento dell’esperienza complessiva, rendendo più fluide le transizioni da una scena all’altra o da una sequenza all’altra.

Oltre a impostare lo stato del gioco, Android 13 è anche pronto a portare shader programmabili nei giochi, permettendo così agli sviluppatori di avere più opzioni rispetto agli attuali RuntimeShaders. Con questa novità, gli sviluppatori possono creare una grafica più avanzata e avere un controllo accurato sull’aspetto dei loro giochi.

Se tutte queste ipotesi dovessero tramutarsi in realtà, Android 13 sarebbe davvero in grado di offrire buoni miglioramenti alle prestazioni relative al gaming, concedendo agli sviluppatori la possibilità di rendere i loro giochi ancora migliori.

Fonte Android Authority