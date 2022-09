Android 13 su alcuni telefoni Galaxy entro il 2022: ecco quali

Samsung sta lavorando duramente per preparare lo sbarco di One UI 5.0 su diversi dispositivi Galaxy. L’accesso al firmware beta nelle ultime settimane ha permesso a tanti di cominciare a testare la nuova personalizzazione, pur con tutti i rischi relativi a possibili bug. I clienti che invece non vogliono aderire al programma beta non possono fare altro che attendere prima di poter sperimentare le ultime modifiche e aggiunte. Per fortuna il sito SamMobile riporta delle buone notizie, dato che sembra emerso l’elenco di dispositivi Galaxy che otterranno sicuramente One UI 5.0 stabile prima della fine del 2022.

Samsung rilascerà quest’anno l’aggiornamento stabile della One UI 5.0 basato su Android 13 per le serie Galaxy S21 e Galaxy S22, ma anche per i telefoni Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Flip 4. Come sanno bene i fan di Samsung, questi dispositivi sono tutti top di gamma e dovrebbero avere la priorità per l’aggiornamento del firmware stabile. Tuttavia, come nella tradizione di Samsung, la società con sede a Seul non dimentica i telefoni “non di punta”. E’ sempre SamMobile ad affermare che Samsung vorrebbe garantire One UI 5.0 anche sui telefoni Galaxy A53 prima del 2023.

La serie Galaxy A5x è una delle offerte di fascia media di maggior successo di Samsung. Il modello 2022 è stato rilasciato a marzo con la promessa di quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo Android. Il Galaxy A53 è stato fornito con One UI 4.1 basata su Android 12: in questo modo, l’imminente One UI 5.0 diventerà il suo primo importante aggiornamento del firmware.

A questo punto pare quasi certo che il Galaxy A53 sarà l’unico telefono Samsung di fascia media a ricevere Android 13 e One UI 5.0 prima del 2023. Chiaramente siamo solo a settembre e i piani firmware preliminari sono sempre soggetti a modifiche: l’impressione degli esperti del settore è che più telefoni Galaxy riusciranno ad ottenere One UI 5.0 entro quest’anno.

Fonte SamMobile