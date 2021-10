Android 12 è ufficiale, ma l’aggiornamento non ancora: arriva il 19 ottobre?

Quella di ieri è stata senza dubbio una delle giornate più importanti per Google in questo 2021. BigG ha infatti annunciato la versione stabile di Android 12, anche se l’aggiornamento alla dodicesima versione del robottino verde non è ancora disponibile per l’installazione su nessun telefono, nemmeno sui Pixel che di solito ottengono subito il major update.

Google ha aggiornato il codice open source di Android, e proprio questa mossa viene di solito accompagnata da un rilascio dell’ultima build Android per i telefoni Pixel. Stavolta non è andata così, pertanto gli utenti Pixel dovranno aspettare ancora un po’ prima di poter installare Android 12 sui propri dispositivi. I dispositivi Pixel meno recenti ma comunque idonei a ricevere Android 12 saranno Pixel 3 e 3 XL, Pixel 4 e 4 XL, Pixel 4a e 4a (5G), Pixel 5 e Pixel 5a.

Secondo gli esperti del settore, Google potrebbe avviare la diffusione di Android 12 in concomitanza con il lancio dei nuovi telefoni Pixel 6. Ma quando è prevista la “release” ufficiale di questi nuovi telefoni? Le ultime indiscrezioni rivelano che il colosso di Mountain View ufficializzerà i nuovi telefoni il 19 ottobre, con un rilascio previsto per il 28 ottobre. Pertanto, è lecito aspettarsi che la società californiana avvii il rilascio del major update proprio il 19 ottobre.

Per ricapitolare le funzionalità principali contenute in Android 12, vale la pena sottolineare il nuovo linguaggio di progettazione Material You che Google ha già utilizzato per aggiornare alcune delle sue app Android.

Inoltre, il widget di conversazione consentirà a coloro che posseggono un telefono con Android 12 di visualizzare dalla schermata iniziale gli eventuali messaggi o gli aggiornamenti di stato da un contatto preferito. Google non solo ha migliorato la funzione di rotazione automatica su Android 12, ma ha anche aggiornato l’animazione che viene visualizzata quando si avvia un’app.

Con Android 12, inoltre, gli utenti potranno finalmente testare la Privacy Dashboard, che consente agli utenti di visualizzare e gestire le app che richiedono e hanno ricevuto le autorizzazioni per accedere a elementi come la posizione del telefono, la fotocamera e il microfono. In più, una dashboard di gioco consentirà a un utente di modificare le prestazioni di un gioco in esecuzione su Android 12, registrare lo schermo e trasmettere in streaming dal vivo tramite YouTube.

Fonte Phone Arena