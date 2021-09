Android 12 dovrebbe arrivare sui telefoni Pixel il 4 ottobre

Da qualche settimana sono cominciate a circolare una serie di voci riguardanti il lancio ufficiale di Android 12. Come noto, nei giorni scorsi Google ha rilasciato la quinta beta della dodicesima versione del suo sistema operativo, pertanto l’arrivo in versione stabile è ormai davvero prossimo. Fino ad oggi non era trapelato alcun dettaglio concreto sulla data esatta del lancio, ma gli sviluppatori dell’ormai celebre forum XDA sembrano averla individuata.

I telefoni Google Pixel dovrebbero infatti ricevere l’aggiornamento ufficiale di Android 12 il 4 ottobre. Una data molto probabile, dato che proprio in occasione del lancio della Beta 5 la stessa BigG aveva tenuto a precisare che entro “poche settimane” sarebbe arrivata la versione stabile. Mishaal Rahman del forum XDA ha pubblicato un documento interno di Google che indica come il gigante di Mountain View pubblicherà proprio il 4 ottobre il codice sorgente per la nuova versione del suo sistema operativo sull’Android Open Source Project (AOSP) Gerrit.

Pertanto, è molto probabile che i telefoni Pixel ottengano l’aggiornamento stabile di Android 12 lo stesso giorno. Subito dopo sarà la volta dei top di gamma di alcuni importanti brand, come ad esempio OnePlus, Oppo e Xiaomi. E per quanto riguarda invece i telefoni Samsung? Per questi utenti l’attesa sarà un po’ più lunga: l’arrivo di Android 12 sui device del gigante di Seul è previsto per il mese di dicembre (la prima beta dovrebbe arrivare entro settembre, ndr).

Come ricorderanno di certo gli utenti Android, la versione precedente Android 11 venne lanciata ufficialmente l’8 settembre 2020. Stavolta l’arrivo di Android 12 è leggermente in ritardo: il motivo va ricercato nel fatto che Google ha operato la più grande riprogettazione del sistema da diversi anni a questa parte.

Queste ultime importanti voci su Android 12 non fanno riferimento al Pixel 6, che non dovrebbe comunque arrivare prima del 4 ottobre: le ultime indiscrezioni parlano di una presentazione ufficiale programmata da Google per il 19 ottobre.

Fonte Phone Arena