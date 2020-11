Android 11, ecco i primi smartphone Samsung, Sony e LG che riceveranno il sistema operativo

Google ha lanciato l’aggiornamento stabile di Android 11 l’8 settembre e ha iniziato a distribuirlo sui suoi telefoni Pixel fin dal primo giorno. In questi primi mesi, l’undicesima versione del sistema operativo di BigG è arrivata anche sui telefoni OnePlus, Xiaomi, Oppo e Realme, che hanno rilasciato fin da subito l’aggiornamento per alcuni dei loro telefoni.

Ma per quanto riguarda gli altri smartphone di aziende come Samsung, Sony e LG? Quali modelli riceveranno l’aggiornamento ad Android 11 e quando?

Per quanto riguarda LG, i primi telefoni dovrebbero ottenere Android 11 entro il prossimo mese di dicembre. I primi dispositivi saranno probabilmente LG V60 e G8, e nelle settimane successive dovrebbero aggiungersene altri, tenendo presente che la società generalmente rilascia gli aggiornamenti software nel suo paese d’origine, la Corea del Sud, prima di estenderli ad altri mercati. Ecco perchè gli utenti italiani dovranno certamente aspettare più a lungo per vedere Android 11 sul proprio dispositivo LG.

Non va tanto meglio con Samsung, storicamente “lenta” quando si tratta di aggiornamenti Android, anche se nel corso degli anni il gigante di Seul si è impegnato molto per cercare di migliorare questo aspetto. Finora nessuna “roadmap”, ma se ci si basa sulla gestione degli aggiornamenti di Android 10 è molto probabile che vedremo i primi smartphone Samsung con Android 11 entro la fine di novembre.

I telefoni Galaxy S20 e Note 20 saranno tra i primi a ottenere l’ultima versione di Android: molti altri modelli Galaxy seguiranno subito dopo. Il supporto software per i top di gamma Samsung meno recenti come Note 9 e S9 si è interrotto con Android 10, pertanto questi dispositivi non verranno aggiornati ad Android 11. Per i vecchi telefoni Samsung di fascia alta erano garantiti solo due principali aggiornamenti del sistema operativo, mentre per quelli più recenti il numero è stato aumentato a tre.

Infine, per quanto riguarda Sony, l’ultimo Xperia 1 II sarà probabilmente il primo telefono dell’azienda giapponese ad ottenere l’aggiornamento ad Android 11, seguito dall’Xperia 1 e dall’Xperia 5. Anche Sony non ha ancora condiviso la sua “roadmap” per Android 11, ma ci aspettiamo che l’azienda rilasci il suo primo aggiornamento stabile a dicembre, proprio come ha fatto con Android 10.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Android Authority