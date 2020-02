Android 11, ecco gli smartphone Huawei/Honor che otterranno l’aggiornamento

Nonostante molti dispositivi debbano ancora ricevere Android 10, ovvero l’attuale versione del sistema operativo di Google, sul web si fa già un gran parlare della prossima versione Android.

Android 11 dovrebbe arrivare alla fine dell’estate, ma sono già cominciate a circolare molte indiscrezioni sul suo conto e sulle novità che introdurrà. Inoltre, gli appassionati delle varie aziende hanno già cominciato a stilare le liste degli smartphone che otterranno probabilmente il nuovo aggiornamento, in base anche alla consuetudine di non garantire più di 2 o 3 avanzamenti di versione ai vari prodotti.

Ecco perchè è già possibile avere un’idea di quali telefoni Huawei e Honor riceveranno Android 11. Secondo questo primo elenco, l’aggiornamento alla nuova versione del robottino verde pare garantita per il Mate 30 e il Mate 30 Pro, così come per il Mate 20, il Mate 20 Pro e il Mate 20 X. Android 11 arriverà anche su P40 e P40 Pro, e anche su P30 e P30 Pro. Anche due tablet come MatePad e MediaPad M6 riceveranno l’undicesima versione del sistema operativo.

Android 11, come detto, “sbarcherà” anche su vari telefoni Honor, tra cui Honor V30, Honor V30 Pro, Honor V20, Honor 20 e Honor 20 Pro. Chiaramente si tratta solo di ipotesi, in attesa di un elenco ufficiale rilasciato proprio dall’azienda con sede a Shenzhen.

Nel frattempo, Huawei scalda i motori in vista del Mobile World Congress 2020 e ufficializza una nuova variante di colore per uno dei suoi prodotti.

Si tratta di Freebuds 3, gli auricolari wireless ora disponibili anche in colorazione rossa (oltre che bianca e nera, ndr). Stando a quanto rivelato dalla stessa società cinese, la colorazione rossa è stata scelta per San Valentino. Al momento, la nuova variante è in commercio solo in alcuni Paesi: per acquistarla basta recarsi sul sito web ufficiale di Huawei. Il costo delle Freebuds 3 “in rosso” è di 179 euro.