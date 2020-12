Android 11, Samsung rilascia la roadmap completa per i dispositivi Galaxy

La stragrande maggioranza dei report rivela che quasi la metà degli utenti mondiali utilizza smartphone o tablet Samsung, e molto probabilmente si tratta di una stima accurata. Molti di questi utenti possiedono Samsung un pò datati, ma sono diverse anche le persone che si sono già equipaggiate con gli ultimi prodotti del colosso di Seul, top di gamma compresi.

Le ottime notizie trapelate online in queste ore riguardano proprio questa fetta della clientela affezionata ai dispositivi Samsung. L’azienda della Corea del Sud ha infatti appena rivelato la roadmap completa per l’aggiornamento di Android 11, proprio come promesso poche settimane fa. L’elenco di telefoni e tablet Galaxy programmati per ricevere l’attesissimo aggiornamento di Android 11 è davvero enorme, pertanto abbiamo deciso di raggruppare i vari dispositivi Samsung che riceveranno l’undicesima versione del robottino verde in base alla sequenza temporale.

L’elenco di seguito comprende tutti i telefoni e tablet Galaxy che riceveranno gli aggiornamenti di Android 11 entro il terzo trimestre del 2021. Chiaramente bisogna tener conto che la roadmap di Android 11 è stata ufficializzata da Samsung Egypt, pertanto in ogni Paese potrebbe verificarsi qualche piccola variazione.

Per quanto riguarda il mese di dicembre 2020, viene confermata la “release” di Android 11 per tre telefoni: si tratta di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 + e Samsung Galaxy S20 Ultra.

Il nuovo anno comincerà invece con l’aggiornamento ad Android 11 per un bel lotto di telefoni Galaxy: i prodotti interessati sono Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 +, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra. A febbraio sarà poi la volta del Galaxy Fold, mentre per il Galaxy Note 10 Lite bisognerà attendere marzo. Samsung Galaxy A50 e Samsung Galaxy M51 si aggiorneranno ad aprile, mentre a maggio sarà la volta degli altri telefoni classe A come il Galaxy A70 e il Galaxy A80.

.

❄️Cerchi una idea per un regalo di Natale coi fiocchi? Ecco per te la selezione dei migliori Regali di Natale tecnologici! Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena