Android 11 per i telefoni Nokia, HMD Global pubblica (per sbaglio) la roadmap: tutte le date

HMD Global ha commesso un piccolo errore, pubblicando inavvertitamente su Twitter la roadmap di aggiornamento di Android 11 per gli smartphone Nokia. L’azienda che sviluppa dispositivi con lo storico marchio finlandese ha poi provveduto a cancellare il tweet, ma ormai quelle date erano diventate di dominio pubblico. Tuttavia non possiamo ancora sapere se HMD Global deciderà di modificarle in corso d’opera, pertanto meglio prendere questa “roadmap” con la giusta cautela e non come “definitiva”.

Come sanno bene molti fan di Nokia, solitamente HMD Global provvede all’aggiornamento di tutti i suoi smartphone, indipendentemente dall’hardware di cui sono dotati. Per questo non sorprende che dispositivi come Nokia 1 Plus e Nokia 1.3 siano nell’elenco dei device idonei ad ottenere un aggiornamento ad Android 11, l’ultimissima versione del robottino verde rilasciata poche settimane fa da Google.

Proprio come avviene ogni anno, anche stavolta HMD Global distribuirà l’aggiornamento alla nuova versione di Android a “ondate”. Per capirci, i telefoni Nokia 2.2, Nokia 5.3, Nokia 8.1 e Nokia 8.3 5G riceveranno l’aggiornamento ad Android 11 molto presto, in un periodo compreso tra l’ultimo trimestre di quest’anno e il Q1 del 2021.

Per quanto riguarda invece gli smartphone Nokia 1.3, Nokia 2.3, Nokia 2.4, Nokia 3.4 e Nokia 4.2, l’update viene confermato per il primo trimestre del prossimo anno. Nokia 3.2, Nokia 6.2 e Nokia 7.2 riceveranno invece Android 11 tra la fine del Q1 e l’inizio del Q2 del 2021. Infine, stando all’elenco, Nokia 1 Plus e Nokia 9 PureView saranno aggiornati all’undicesima versione del sistema operativo di BigG entro il secondo trimestre del 2021.

Come accennato all’inizio di questo articolo, HMD Global ha deciso di rimuovere l’elenco, pertanto non è possibile escludere che alcune delle date di lancio vengano modificate. Tuttavia, questo elenco riesce a darci un’idea piuttosto dettagliata di cosa aspettarci dalla società finlandese in merito agli aggiornamenti di Android 11.

Fonte PhoneArena