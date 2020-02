Android 11, Google pensa alle Quick Settings colorate per la versione finale

La prima Developer Preview di Android 11 è stata rilasciata ieri da Google, ma molte delle sue migliori funzionalità sono ancora tenute nascoste al pubblico. Sulle principali modifiche dell’interfaccia utente si è già abbastanza discusso, e sembra che la maggior parte degli esperti del settore concordino sulla bontà delle scelte fatte dal gigante di Mountain View.

Tuttavia, un membro del celebre forum per sviluppatori XDA sembra aver scoperto un’altra novità molto interessante. Cercando nel dump del sistema Android 11 da Pixel 4, il membro di XDA è riuscito a scoprire una nuova classe chiamata “QSColorController” in SystemUI. Questa classe è responsabile della sostituzione del colore dei riquadri nel pannello Impostazioni rapide: per farla breve, tramite alcuni comandi di debug a cui viene fatto riferimento nel codice, è possibile modificare singolarmente i colori di ciascun riquadro del menu Impostazione rapida.

Come si può vedere nell’immagine, infatti, le icone Wi-Fi, Bluetooth, Non disturbare, Rotazione automatica e Risparmio batteria hanno colori diversi dal tema attuale. Il Pixel 2 XL esegue il tema stock con la modalità scura abilitata in Android 11, il che significa che il colore di ogni riquadro della “Quick Setting” dovrebbe essere blu, esattamente come l’icona della torcia. Tuttavia, usando i comandi di debug, il membro di XDA è riuscito a cambiare i colori di alcune icone in giallo, rosso e verde, e non è detto che Google non aggiunga altri colori in futuro. Naturalmente il cambio del colore dell’icona non influisce minimamente sulle funzionalità.

Ma perchè Google sta pensando di introdurre questa funzione? I motivi possono essere molti, specie se si considera che Zachary Wander di XDA ha fatto in modo che questa novità riuscisse a funzionare anche sull’emulatore Android 11 in Android Studio: un dettaglio che evidenzia come l’implementazione di questa funzionalità potrebbe anche andare oltre i telefoni Pixel. Tuttavia, al momento non è chiaro nemmeno se l’opzione “colorata” sarà presente anche nella versione stabile di Android 11.

Fonte XDA